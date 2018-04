Cầm lái và trải nghiệm những cung đường Tây Bắc đáng nhớ

Năm nào cũng vậy, chúng tôi thường thực hiện rất nhiều chuyến đi đánh giá xe, từ những địa hình hiểm trở ven núi rừng hùng vĩ cho tới con đường ven biển thơ mộng. Sau mỗi chuyến đi như vậy, trở về, chúng tôi đều có được thêm kỉ niệm khó quên.

Lần này, tham gia hành trình trải nghiệm các mẫu xe CKD của Toyota trên cung đường Hà Nội – Mộc Châu trong ba ngày đã mang đến những cung bậc cảm xúc đáng nhớ.

Các mẫu xe tham gia chương trình trải nghiệm.

Hành trình khám phá núi rừng Tây Bắc đang vào xuân không chỉ đơn thuần là lần đầu tiên trải nghiệm và lái thử cả 4 dòng xe CKD quen thuộc đang được Toyota lắp ráp tại Việt Nam (Vios, Corolla Altis, Camry, Innova), mà còn là cơ hội tham dự hoạt động đóng góp xã hội do Toyota tổ chức, đem lại nhiều ý nghĩa và bất ngờ với các thành viên tham gia.

Trong chặng đường đầu tiên từ Hà Nội đi Bắc Ninh, tôi chọn cầm lái chiếc Vios E CVT quen thuộc của người Việt Nam. Cảm nhận đầu tiên khi bước lên xe là không gian ghế ngồi rộng rãi cho phép các thành viên trong đoàn có thể ngồi thoải mái trên suốt quãng đường dài. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình đi, xe đều cho một cảm giác tăng tốc mượt mà.

Khi chúng tôi di chuyển sang đường cao tốc, thử chạy ở tốc độ cao (khoảng 100km/h), động cơ và hộp số vẫn hoạt động trơn tru, êm ái và không có dấu hiệu đuối sức.

Chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông” đã thu hút được sự tham gia của các em nhỏ.

Đồng thời, nhóm cũng được thăm quan đại lý 3S Toyota Bắc Ninh mới được thành lập, nằm tại vị trí trung tâm phát triển mới của thành phố.

Kết thúc chặng đầu tiên, chúng tôi cùng tham dự sự kiện TSEP – “Toyota cùng em học an toàn giao thông” ý nghĩa, đây là chương trình Toyota tổ chức nhằm góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh hơn cho người dân Việt Nam.

Kết thúc những trải nghiệm tại Bắc Ninh, cả đoàn bắt đầu xuôi về hướng Láng Hòa Lạc để đến với Mộc Châu thơ mộng.

Tại địa điểm dừng chân tạm nghỉ, tôi đã đổi sang trải nghiệm chiếc Corolla Altis 2.0V Sport, trong suy nghĩ của tôi thì đây có lẽ chỉ là chiếc xe dành cho những con đường bằng phẳng, cao tốc hay đô thị... Nhưng với động cơ 2.0L Dual VVT-I và hộp số CVT-I những con dốc Kẽm, dốc Cun và đèo Thung Khe nổi tiếng cũng không "làm khó được" chiếc sedan này. Với các trang bị an toàn như: Hệ thống cân bằng điện tử VSC hay ổn định lực kéo TRC... chiếc Altis đã vượt qua các con dốc một cách nhẹ nhàng.

Dù là một chiếc sedan đô thị nhưng Corolla Altis 2.0V Sport vẫn thể hiện khá tốt ở những cung đường đèo núi.

Cứ như vậy, sau hơn 5 tiếng di chuyển, cuối cùng cả đoàn chúng tôi cũng đã tới địa điểm nghỉ ngơi đầu tiên - một nơi hoàn hảo để tận hưởng buổi tối yên bình chốn Tây Bắc.

Ngày thứ hai khởi hành, thời tiết dường như ủng hộ cả đoàn khi trời nắng đẹp kèm với không khí mát mẻ trong buổi sớm mai của núi rừng Tây Bắc, cả đoàn háo hức lên đường trải nghiệm những địa điểm thú vị tiếp theo tại Mộc Châu.

Nhiều thành viên đều có chung một cảm nhận đó là vẻ đẹp mê hoặc lòng người của Tây Bắc vào xuân.

Lần này người bạn đồng hành mới của tôi là chiếc Innova Venturer, một mẫu xe mới của Toyota được giới thiệu năm 2017 với màu đỏ trẻ trung. Việc kết hợp màu đỏ và đen trên chiếc Innova Venturer khiến tôi khá ấn tượng bởi nó mang lại cảm giác trẻ trung và phong cách hơn, một hình ảnh hoàn toàn khác so với mẫu xe Innova trước đây. Cũng như những mẫu xe Innova khác, không gian nội thất của xe được thiết kế với chi tiết ốp gỗ hiện đại và khá sang trọng

Theo cảm nhận cá nhân, chiếc Innova Venturer này sẽ là lựa chọn phù hợp với mọi gia đình bởi ngoài việc vẫn thừa hưởng lợi thế nằm ở phần không gian sử dụng rộng rãi, chiếc xe còn được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn hiện đại. Và trên cung đường đèo dài 60 km, đặc biệt là đoạn từ rừng thông Bản Áng tới thung lũng mận Nà Ka, những tưởng đoạn đường sỏi gồ ghề, kèm theo đất đá tạo thành những hố và rãnh này sẽ khiến cho chúng tôi rất khó di chuyển. Thế nhưng cả đoàn vẫn vượt qua một cách dễ dàng.

Sau những hoạt động trải nghiệm vào buổi sáng, đầu giờ chiều chúng tôi tiếp tục lên đường tới địa điểm dừng chân nghỉ ngơi ngày thứ 2. Trước khi xuất phát, cả đoàn tiến hành đổi xe lần thứ 3 để có những trải nghiệm phong phú về các dòng xe Toyota.

Lần này, tôi vẫn được điều khiển một trong những mẫu xe Innova, phiên bản Innova V. Chặng này không phải là thách thức quá lớn khiến chúng tôi gặp khó khăn. Về cơ bản, các tính năng giữa Innova V và Innova Venturer không có gì khác biệt, ngoại trừ màu sắc không “đỏ” cá tính bằng.

Mỗi điểm dừng chân, các thành viên đều bị ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Qua hết những cung đường đèo còn lại, chúng tôi dừng nghỉ để ngắm nhìn toàn cảnh Mộc Châu từ trên cao. Thực sự, trải nghiệm cảnh vật núi rừng Tây Bắc tuyệt đẹp trong hành trình lần này sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Sau hơn 3 giờ di chuyển, chúng tôi đã tới điểm nghỉ ngơi cuối cùng của chuyến đi. Ngày thứ hai của hành trình kết thúc bằng việc vừa thưởng thức món ăn độc đáo của Tây Bắc trong không khí trong lành, vừa chia sẻ kỉ niệm trong cả chuyến đi vừa qua với nhau, đặc biệt là trải nghiệm lái thử các mẫu xe Toyota trong hành trình lần này.

Ngày cuối cùng của hành trình trải nghiệm, tôi ltrở về Hà Nội trên chiếc Camry 2.5Q - chiếc xe thuộc phân khúc hạng D tại thị trường Việt Nam và cạnh tranh cùng với Honda Accord, Mazda 6...

Nếu nói về thiết kế ngoại thất, Camry vẫn giữ thiết kế lịch lãm, bề thế và sang trọng... Tuy nhiên, được điều chỉnh để phù hợp với sư thay đổi của ngành xe hơi như cụm đèn LED phía trước, vành 17 inch sơn bóng khi nhìn từ bên hông hay ống xả kép phía sau. Còn nội thất thì vẫn là bọc da kết hợp với ốp gỗ vân các bon và mạ crom sáng bóng.

Kết thúc chuyến đi, mọi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ.

Cứ như vậy, tôi thong thả điều khiển chiếc Camry tiến về Thủ đô. Sau 2 giờ đồng hồ di chuyển, cả đoàn cũng về đến Hà Nội. Mọi người trong đoàn đều cảm thấy vui vẻ. Những cảm xúc, trải nghiệm trong suốt hành trình đã khiến các thành viên trở nên gần gũi, thân thiết. Đặc biệt hơn là những kỉ niệm khó quên mà mỗi người có được khi tham gia chuyến trải nghiệm này.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - Báo Giao thông chia sẻ, 3 ngày trong hành trình trải nghiệm núi rừng Tây Bắc trôi qua thật nhanh, mỗi thành viên sẽ trở về với công việc hàng ngày nhưng chắc chắn kỉ niệm giữa tôi với mọi người trong chuyến đi sẽ được lưu giữ mãi. Hành trình lần này không chỉ đem tới cho chúng tôi một trải nghiệm mới về cuộc sống, thiên nhiên mà còn được cầm lái những chiếc xe mà tôi nghĩ rằng nó không phù hợp với các cung đường đèo núi. Quả thật rất thú vị, bất ngờ và ấn tượng./.

