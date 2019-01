Cận cảnh LS500 và LS500h 2019 giá từ hơn 7 tỷ đồng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Lexus LS 2019 có 4 phiên bản gồm LS500 giá 7,08 tỷ đồng, LS500h Semi-aniline giá 7,71 tỷ đồng, LS500h L-aniline có giá 7,86 tỷ đồng và cao nhất là LS500h phiên bản đặc biệt kính Kiriko có giá 8,75 tỷ đồng. Lexus LS 2019 sẽ là đối thủ cạnh tranh với các mẫu xe đến từ các thương hiệu khác như: Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series hay Audi A8. Lexus LS được thiết kế dựa trên cấu trúc xe sang toàn cầu mới GA-L, vốn phát triển cho chiếc coupe thể thao LC 500, nhưng, thấp hơn khoảng 25 mm, dài hơn 35 mm. LS cũng là mẫu sedan Lexus đầu tiên có thiết kế sáu cửa sổ bên, tạo mặt phẳng liền mạch với các cột trụ hai bên, mang lại tầm quan sát tốt hơn cho người lái. Nhờ thiết kế đó, xe có kiểu dáng trường và đầm chắc hơn. Đồng thời, vừa có được sự thoải mái, rộng rãi của chiếc sedan 3 khoang vừa mang tính thể thao của chiếc coupe 4 cửa. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng với dạng lưới đan, có thể thay đổi màu sắc ở những góc độ ánh sáng khác nhau. Cụm đèn pha 3 bóng tích hợp đèn ban ngày DLR, đèn báo rẽ LED hình chữ L đặc trưng được vuốt dài sang hai bên. Đuôi xe nổi bật với những chi tiết mạ crom sáng bóng ở đèn hậu, nắp cốp, ống xả hình thang đối xứng. Gương chiếu hậu độc đáo tích hợp đèn xi-nhan LED. Mâm xe 20 inch thiết kế vành rỗng, sử dụng kỹ thuật mạ điện tử tạo nên bề mặt bóng láng độc đáo và giảm thiểu tiếng ồn do lốp gây ra. Không gian sang trọng, tiện nghi của nội thất Lexus LS500 và LS500h. Ghế lái cũng như ghế hành khách chỉnh điện 28 hướng, tích hợp chức năng sưởi, làm mát và massage trên mặt đệm Ottoman. Vô-lăng bọc da cao cấp tích hợp các phím điều khiển rảnh tay, phía sau là lẫy chuyển số. Điều hòa tự động 4 vùng, màn hình 12,3 inch, màn hình HUD và hệ thống âm thanh Mark Levinson 23 loa. Giao diện điều khiển cảm ứng (Remote Touch Interface) cải tiến dạng bàn rê hỗ trợ nhập chữ viết tay. Nhiều chi tiết nội thất của Lexus LS được làm thủ công như: Vân gỗ ốp cửa, tay lái Shimamoku, chất liệu tùy chọn da Semi Aniline và L-Aniline. Trên phiên bản đặc biệt LS500h, chi tiết trang trí tấm ốp cửa làm bằng kính Kiriko và vải xếp lớp. Lexus LS500 được trang bị động cơ turbo kép V6 3.5L mới kết hợp với hộp số tự động 10 cấp sản sinh công suất cực đại tới 415 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 599 Nm tại 1.600 – 4.800 vòng/phút. Trong khi đó, LS 500h sở hữu công nghệ Multi-Stage Hybrid, kết hợp động cơ xăng V6 3.5L và hai mô tơ điện, ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp D-4S tạo ra mô-men xoắn cực đại lên tới 350 Nm tại 5.100 vòng/phút mang tới cảm giác thể thao đầy phấn khích nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Xe còn được trang bị hệ thống treo tự động thích ứng (AVS), cho phép kiểm soát lực giảm xóc lên tới 650 mức (so với 9 mức phiên bản trước đây). Các tính năng an toàn và hỗ trợ lái trên xe có thể nhắc đến hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS và 12 túi khí. Ngoài ra, Lexus LS mới còn được bổ sung thêm dói LSS+ (Lexus Safety System) với nhiều tính năng ưu việt khác như: Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng bằng Radar, Hệ thống an toàn tiền va chạm PCS, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA, Hệ thống duy trì làn đường LKA, Đèn pha tự động thích ứng AHS.

Trong khi đó, LS 500h sở hữu công nghệ Multi-Stage Hybrid, kết hợp động cơ xăng V6 3.5L và hai mô tơ điện, ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp D-4S tạo ra mô-men xoắn cực đại lên tới 350 Nm tại 5.100 vòng/phút mang tới cảm giác thể thao đầy phấn khích nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Xe còn được trang bị hệ thống treo tự động thích ứng (AVS), cho phép kiểm soát lực giảm xóc lên tới 650 mức (so với 9 mức phiên bản trước đây). Các tính năng an toàn và hỗ trợ lái trên xe có thể nhắc đến hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS và 12 túi khí. Ngoài ra, Lexus LS mới còn được bổ sung thêm dói LSS+ (Lexus Safety System) với nhiều tính năng ưu việt khác như: Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng bằng Radar, Hệ thống an toàn tiền va chạm PCS, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA, Hệ thống duy trì làn đường LKA, Đèn pha tự động thích ứng AHS.