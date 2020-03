Đại địch Covid-19 khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm 15%

Đại dịch Covid-19 đã lây lan rộng rãi đến hầu hết mọi quốc gia trên toàn cầu buộc các chính phủ phải thực hiện một số biện pháp quyết liệt để làm chậm sự lây lan của nó. Điều này đã tác động lớn cho nghành công nghiệp ô tô khi mà nhu cầu của khách hàng sụt giảm, theo báo cáo của HIS Markit (nhà cung cấp thông tin toàn cầu tại châu Âu).

Công nhân lắp ráp ô tô tại một nhà máy ở Chicago (Mỹ), ngày 24/6/2019. (Ảnh: Jim Young/AFP/Getty Images).

HIS Markit dự báo doanh số bán xe của Mỹ năm 2020 đạt mức 14,4 triệu chiếc, giảm ít nhất 15,3% trên cả năm. Doanh số bán xe toàn cầu dự báo sẽ giảm hơn 12% so với năm ngoái xuống còn 78,8 triệu chiếc, theo như HIS Markit đây là mức giảm lớn hơn so với mức 8% trong cuộc Đại suy thoái cách đây một thập kỷ.

“Nghành công nghiệp ô tô toàn cầu dự kiến sẽ phải đối mặt với sự đình trệ nhu cầu gần như ngay lập tức và chưa từng thấy vào năm 2020” - IHS Markit nêu rõ trong một báo cáo.

HIS Markit dự kiến doanh số tại châu Âu sụt giảm gần 14% và tại Trung Quốc là 10% mỗi năm.

Vừa qua, HIS Markit đã đưa ra một nghiên cứu mới cho thấy sản lượng toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu chiếc nguyên nhân là do các nhà máy vẫn đang bị đóng cửa tại châu Âu, Bắc Mỹ và Mỹ Latinh.

Tại Bắc Mỹ, Ford, General Motors và Fiat Chrysler đã công bố kế hoạch tạm thời ngừng sản xuất trong gần hai tuần sau khi chịu áp lực từ Liên đoàn Công nhân ô tô, Liên đoàn muốn thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ nhân viên trước đại dịch.

Ford sau đó cho biết rằng họ sẽ không mở lại các nhà máy của mình ở Bắc Mỹ vào ngày 30/3 như dự kiến ban đầu./.