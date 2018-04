Điểm lại 10 mẫu xe đáng chú ý nhất tại Triển lãm ô tô New York 2018

Audi RS5 Sportback 2019: Mẫu RS5 kế tiếp sử dụng động cơ V8 2.9 lít tăng áp kép, cho công suất lên đến 444 mã lực. Kết hợp cùng hệ dẫn động Quattro, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. BMW X4 2019: X4 xDrive30i dùng động cơ 2.0 lít tăng áp sản sinh công suất 248 mã lực. Trong khi bản M40i trang bị “trái tim” 6 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít cho công suất 355 mã lực. Cả 2 bản đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. X4 sẽ có mặt tại Mỹ vào mùa hè với mức giá từ 50.450 USD. Bugatti Chiron Sport: Chiron Sport là phiên bản cải thiện hệ thống treo, gói thể thao và cắt giảm trọng lượng của Chiron tiêu chuẩn. Xe sẽ được bán vào cuối năm 2018 với giá 3,26 triệu USD. Toyota Corolla Hatchback 2019: Mẫu hatchback được Toyota trao cho thiết kế hoàn toàn mới. Động cơ mới mang tên “Dynamic Force” loại 4 xy-lanh 2.0 lít cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT tùy chọn. Dự kiến giá xe sẽ rơi vào khoảng 20.000 USD. Range Rover SV Coupe: Xe gây ấn tượng khi chỉ có 2 cửa. Nội thất bên trong vẫn là điểm "ăn tiền" nhất của các dòng Range Rover với táp lo và vôlăng ốp gỗ, nội thất bọc da cao cấp,... Xe có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 5 giây, giá bán của xe vào khoảng 295.000 USD với chỉ 999 chiếc được sản xuất Maserati Levante Trofeo: Xe sử dụng động cơ V8 3.8 lít do Ferrari sản xuất có công suất 590 mã lực. Chiếc SUV có khả năng tăng tốc lên 100km/h trong 3,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Mercedes C63 AMG: Mẫu C-class cao cấp trang bị động cơ V8 tăng áp 4.0 lít, công suất 469 mã lực. Hệ dẫn động gồm hộp số AMG Speedshift MCT-9. Xe gồm 3 phiên bản sedan, coupe và convertible. Subaru Forester 2019: Mẫu SUV Nhật Bản sở hữu khoang nội thất rộng và nhiều công nghệ an toàn hiện đại. Phiên bản thế hệ thứ 5 sử dụng động cơ Boxer 2.5 lít phun nhiên liệu trực tiếp, cho 182 mã lực và momen xoắn 238 Nm. Subaru không còn trang bị bộ siêu nạp cho bản XT. Volkswagen Atlas Tanoak: Mẫu bán tải concept của Volkswagen nhằm thăm dò thị trường có cabin đôi, kích thước cỡ trung. Xe sử dụng động cơ V6 3.6 lít, 276 mã lực. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động toàn thời gian 4Motion. Hiện Volkswagen vẫn chưa có kế hoạch sản xuất mẫu xe này trong tương lai. Lexus UX 2019: UX là mẫu xe hướng đến môi trường đô thị, cạnh tranh trực tiếp với dòng GLA của Mercedes và BMW X1. Phiên bản UX 200 dùng động cơ xăng 2 lít, 168 mã lực cùng hộp số CVT Direct Shift. Cao cấp hơn là bản UX 250h hybrid 176 mã lực. Xe được trang bị hệ thống Lexus Safety System+ có thể tự phanh khi phát hiện người đi bộ hoặc xe đạp nhằm đảm bảo an toàn.

