Ford Explorer 2020 thay đổi như thế nào?

Sau những hình ảnh rò rỉ trên đường thử vào tháng 11/2018, Ford Explorer 2020 chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng thông qua Triển lãm ô tô Quốc tế Bắc Mỹ 2019 - North American International Auto Show (NAIAS 2019). So với thế hệ trước, Ford Explorer 2020 có nhiều thay đổi ở thiết kế, cải tiến hệ thống truyền động, khung gầm... đồng thời bổ sung thêm lựa chọn động cơ mới. Ở phiên bản mới, Explorer 2020 thừa hưởng nền tảng của mẫu xe Lincoln Aviator với khung liền thân unibody mới có tỷ lệ nhôm nhiều hơn và động cơ đặt dọc theo thân xe, hệ thống dẫn động cầu sau mới. Phần mái che, thân xe được tạo dáng bằng những đường nét cứng cáp, mang lại cảm giác mạnh mẽ, thể thao hơn cho Ford Explorer 2020. Lưới tản nhiệt thiết kế mới theo hình lục giác mạ crom nối liền với cụm đèn pha được trau chuốt gọn gàng, thanh mảnh hơn so với thế hệ trước. Về động cơ, Explorer 2020 có thêm các lựa chọn động cơ khác nhau. Trong đó, phiên bản XLT và Limited sẽ được trang bị động cơ tăng áp 2.3L, 4 xy lanh, tương tự như động cơ được sử dụng trên phiên bản hiện tại của Explorer, Mustang và Ranger, nhưng cho công suất tối đa 300 mã lực, mạnh hơn 20 mã lực so với người tiền nhiệm, mô men xoắn cực đại 420 Nm. Khách hàng muốn phiên bản mạnh mẽ hơn có thể lựa chọn bản động cơ EcoBoost V6 dung tích 3.0 lít sản sinh công suất lên tới 365 mã lực, mô men xoắn 514 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Theo Ford, nhờ động cơ mới và nền tảng dẫn động cầu sau, Explorer 2020 có thể kéo vật nặng lên tới 2.540 kg. Về công nghệ, Ford Explorer 2020 được bổ sung gói trang bị an toàn Co-Pilot360 trên tất cả các phiên bản. Gói trang bị này gồm nhiều tính năng như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo người đi bộ băng qua đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, camera sau và đèn pha tự điều chỉnh góc chiếu... Nội thất xe thiết kế gọn gàng, tối giản với vật liệu cao cấp hơn. Các nút bấm và phím điều khiển điều hòa, hệ thống âm thanh được đặt gần nhau hơn trong bảng điều khiển trung tâm. Explorer 2020 bản tiêu chuẩn được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng, điểm truy cập wifi 4G LTE, hàng ghế thứ hai gập 40/20/40 hay gập phẳng, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch, tương thích Apple CarPlay, Android Auto. Bản cao hơn, bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn, Explorer XLT thêm ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, vô-lăng bọc da. Bảng đồng hồ thêm màn hình màu 6,5 inch hiển thị đa thông tin xe, cổng USB cho hàng ghế thứ hai, khởi động nút bấm. Ở bản cao cấp nhất Platinum, Explorer 2020 lắp màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 10,1 inch đặt dọc. Explorer Limited trang bị ghế da thông hơi, đèn trang trí nội thất, vô-lăng tích hợp sưởi, hai hàng ghế trước có sưởi, hàng ghế thứ ba điều khiển điện, hệ thống âm thanh B&O với 12 loa, sạc không dây, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 10 hướng, rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai. Theo kế hoạch, Ford Explorer 2020 bán ra trong mùa Hè này tại Mỹ với giá từ 32.800 USD tăng so với phiên bản cũ 400 USD. Explorer là mẫu xe bán chạy thứ 3 của Ford tại Mỹ sau Escape và F-150. Xe cạnh tranh với những mẫu xe như: Toyota Highlander, Honda Pilot và Hyundai Palisade./.

