Giảm giá nhiều, thị trường ô tô bật tăng trong tháng 9

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 9/2019, đạt 27.767 xe, cao hơn 29% so với tháng trước và 11% so cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh số xe du lịch đạt 20.91, xe thương mại xếp sau với 6.532 chiếc và cuối cùng là xe chuyên dụng với 319 xe. Với kết quả này, doanh số xe du lịch tăng 37%; xe thương mại tăng 10% và xe chuyên dụng tăng 10% so với tháng 8/2019.

Biểu đồ so sánh giữa ô tô du lịch, thương mại và chuyên dụng (trên); Biểu đồ so sánh ô tô nhập khẩu và sản xuất lắp ráp (dưới).

Xét về nguồn gốc, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.994 xe, tăng 35% so với tháng trước; Trong khi đó, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.773 xe, tăng 21% so với tháng trước.

Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số ô tô du lịch tăng 30%, xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 27%.

Theo giới kinh doanh, thị trường xe từ nay đến cuối năm sẽ sôi động hơn.

Tuy doanh số ô tô sản xuất lắp ráp trong nước vẫn luôn cao hơn ô tô nhập khẩu nhưng kể từ đầu năm đến hết tháng 9/2019, tổng số xe lắp ráp bán ra lại giảm 13% (đạt 136.738 xe), trong khi xe nhập khẩu tăng trưởng mạnh tới 150% (đạt 93.596 xe) so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Nguyễn Văn Đạt – chủ showroom Thăng Long (đường Lê Văn Lương, Hà Nội) nhận định: “Thị trường xe tháng 9/2019 của Việt Nam tăng trưởng tốt một phần là nhờ các hãng đã liên tục tung ra các chương trình giảm giá, ưu đãi kích cầu người tiêu dùng trong thời gian qua.

Dự báo, thị trường ô tô từ nay tới cuối năm sẽ sôi động hơn, vì đây là lúc mọi người sẽ không tiếc tiền để mua sắm”./.