Hậu Covid-19, thị trường ô tô bứt phá mạnh mẽ

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 5/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.081 xe, tăng 62% so với tháng 4/2020 và giảm 30% so với Tháng 5/2019.

Trong số 19.081 xe bán ra, 13.009 xe du lịch; 5.810 xe thương mại và 262 xe chuyên dụng.

Trong tháng 5/2020, xe nhập khẩu tăng 83% so với tháng trước.

So với tháng 4/2020, doanh số xe du lịch tăng 67%; xe thương mại tăng 59% và xe chuyên dụng giảm 16%. Xét về nguồn gốc, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 11.095 xe, tăng 50% so với tháng trước và số lượng xe

nhập khẩu nguyên chiếc là 7.986 xe, tăng 83% so với tháng trước.

Nếu tính tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đến hết tháng 5/2020 giảm 34% so với cùng kì năm ngoái khi chỉ đạt 63.181 xe.

Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 36%; xe thương mại giảm 28% và xe chuyên dụng giảm 39% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết tháng 5/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 32% trong khi xe nhập khẩu giảm 38% so với cùng kì năm ngoái.

Theo giới kinh doanh xe, kết quả tăng trưởng tốt của thị trường ô tô trong tháng 5/2020 là nhờ việc thời gian qua nhiều hãng, đại lý đã liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá "khủng" cho các mẫu xe.

Cùng với đó, việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và bỏ lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ vừa qua cũng là yếu tố tác động giúp thị trường xe tháng 5 dẫn phục hồi./.