Hình ảnh chi tiết BMW X7 - Mẫu SUV to lớn và sang trọng

Tương tự như những mẫu xe hơi hiện đại, X7 trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ người lái: Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (Active Cruise Control) với chức năng Stop & Go, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) và hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (Traffic Jam Assist), hỗ trợ lái xe với camera nhiều góc 360 độ, 3D,... Một bổ sung mới là hệ thống hỗ trợ dừng khẩn cấp (Emergency Stop Assist) sẽ giúp xe dừng lại một cách an toàn nếu người lái xe bị mất khả năng điều khiển. Phiên bản X7 XDrive50i còn có thêm tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động (Parking Assistant Plus).