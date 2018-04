Hình ảnh dàn xe Mercedes lội bùn, tăng tốc tại Bình Dương

Vừa qua, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã tổ chức Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz (MBDA) tại trường đua Đại Nam (Bình Dương) nhằm mang đến cho các tay lái những trải nghiệm thú vị với nội dung được thực hiện trên cả đường bằng (on-road) lẫn địa hình (off-road), cũng như các nội dung chuyên biệt về đua xe thể thao. Các tay lái khi tham gia đã được điều khiển xe trên cả địa hình on-road và off-road thông qua 4 bài tập khác nhau: 1. 4MATIC Experience với dòng xe GLC, GLE; 2. Kỹ năng đánh lái (Handling) cùng các mẫu xe A, CLA, GLA; 3. Kiểm soát trượt với vỏ xe Easy Drift; 4. Kỹ năng qua cua theo vạch đường đua lý tưởng (Racing Line) cùng các mẫu xe Mercedes-AMG 45 – là bài tập hoàn toàn mới. Đáng chú ý là mọi người sẽ được trải nghiệm tất cả các dòng xe của MBV gồm cả sedan lẫn SUV, từ A-Class đến S-Class, từ GLA đến GLS, và đặc biệt là Mercedes-Maybach. Đáng chú ý, khách hàng có thể trải nghiệm các mẫu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG A 45 4MATIC, Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC, Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC trên đường đua Đại Nam. Trước mỗi bài tập, các học viên sẽ được các huấn luyện viên người nước ngoài và Việt Nam hướng dẫn cách thức để thực hiện bài tập. Qua đây, giúp các tay lái nắm được kỹ năng điều phối chân ga, chân phanh và tuân theo vạch đường chính xác để đạt được thời gian nhanh nhất trên đường đua. Với bài tập cua theo vạch đường đua lý tưởng (Racing Line) cùng các mẫu xe, các tay lái sẽ có thêm kinh nghiệm điều khiển xe ở tốc độ cao, sử dụng phanh và ga như thế nào cũng như điều khiển vô-lăng... ... và cách vào cua ở tốc độ cao. Ở bài tập nâng cao Vượt địa hình tốc độ cao (Rally), các mẫu GLC, GLE đã có một màn thể hiện off road ấn tượng. Vượt các chướng ngại vật mấp mô cũng không có gì quá khó đối với GLC Đường chạy năm nay được thiết lập các chướng ngại vật để nâng độ khó và rèn luyện kỹ năng đặt bánh và sử dụng các tính năng hỗ trợ như Hỗ trợ xuống dốc (DSR), Gói vượt địa hình chuyên nghiệp (Off-Road Engineering Package). Địa hình lầy lội nhưng các mẫu xe đều vượt qua một cách trơn tru với sự hỗ trợ của các công nghệ, hệ thống an toàn tiên tiến. Kết thúc các bài tập, người lái đều có những cảm nhận thú vị và phấn khích, kinh nghiệm xử lý tình huống trước khi điều khiển xe ở các địa hình khác nhau. 4f8e18de6ea24aa826c8248fdedaa8b8/5aca19ad/2018_04_05/0MWBNkFj9S2Uewolg2nzYA/Press_Kickoff_2018_1.mp4

