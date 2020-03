Hyundai và Kia phải tạm dừng hoạt động nhà máy ở Séc và Slovakia

Sau khi phải đóng cửa nhà máy tại Mỹ do một nhân viên bị kết luận nhiễm virus SARS- CoV-2, hãng ô tô Hyundai dự kiến sẽ phải dừng sản xuất ở nhà máy tại Séc.Trong khi đó, hãng ô tô Kia dự kiến cũng sẽ tạm dừng hoạt động của nhà máy ở Slovakia.

Mặc dù vẫn chưa ghi nhận ca mắc Covid-19, nhưng phía Hyundai và Kia dự kiến sẽ đóng cửa hai nhà máy này trong vòng hai tuần, từ ngày 23/3 tới 3/4, cân nhắc tới diễn biến dịch bệnh phức tạp ở các nước.

Ảnh minh họa/YONHAP News

Một quan chức Hyundai cho biết, do dịch Covid-19 đang lan rộng trên phạm vi toàn châu Âu, công ty đã quyết định tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ Séc và Slovakia, đồng thời cân nhắc tới an toàn của nhân viên, ảnh hưởng về vận chuyển hàng hóa do các nước đóng cửa biên giới.

Ngoài ra, hãng điện tử Samsung cũng tạm dừng hoạt động nhà máy sản xuất tivi ở Slovakia từ ngày 23-29/3 để phòng ngừa dịch bệnh. Samsung giải thích quyết định tạm dừng sản xuất để đối phó chủ động với dịch bệnh, chứ nhà máy của hãng ở Slovakia vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Cùng với nhà máy tivi ở Slovakia, hãng điện tử Samsung còn có hai nhà máy khác ở khu vực châu Âu là nhà máy sản xuất tivi ở Hungary và nhà máy điện tử gia dụng ở Ba Lan.

Chính phủ Séc và Slovakia đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đối phó với dịch Covid-19.

Trong khi đó, tại thời điểm ngày 22/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 98 người nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng số người nhiễm lên 8.897 người. Số người tử vong tăng thêm 2 người và đang dừng ở con số 104.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số người nhiễm mới dừng ở lại hai con số. Địa phương nhiễm nhiều nhất vẫn là Daegu với 43 người./.

PV/VOV-Tokyo