Khám phá những tính năng mới trên Lexus IS 2021

Kể từ khi ra mắt thế hệ đầu tiên vào năm 1999, mẫu xe IS của Lexus đã không ngừng theo đuổi trải nghiệm lái đầy hứng khởi và độc đáo trên những chiếc sedan thể thao hệ dẫn động cầu sau nhỏ gọn.

Mới đây, Lexus IS 2021 chính thức được giới thiệu với nhiều nâng cấp và thay đổi từ nội - ngoại thất cho tới các trang bị an toàn, công nghệ mới đi kèm.

Thiết kế mới của Lecus IS 2021.

Lexus IS mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.710 x 1.840 x 1.435 mm. Nêu so với thế hệ trước, IS 2021 cộng thêm chiều dài 30mm, rộng 30mm và cao hơn 5mm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.800 mm.

Ở ngoại thất của Lexus IS 2021, lưới tản nhiệt con suốt thiết kế mới với cấu trúc ba chiều và đa diện đầy ấn tượng, các hình khối trên con suốt kết hợp với họa tiết lưới giúp tạo nên ấn tượng thể thao cho xe. Cùng với đó, xe được trang bị vành hợp kim 18 inch tiêu chuẩn nhằm tăng thêm lực khi vào cua, cùng với đó là lò xo cuộn mới nhẹ hơn 20% so với phiên bản cũ.

Lexus IS 2021 sở hữu lưới tản nhiệt con suốt thiết kế mới với cấu trúc ba chiều và đa diện đầy ấn tượng.

Đi cùng với đó, Lexus IS 2021 sở hữu phần hốc gió hai bên lớn hơn cùng cụm đèn pha LED được tích hợp thêm đèn LED ban ngày và tùy chọn đèn pha LED ba chùm.

Hai màu sắc ngoại thất mới được đưa vào phát triển: Màu Sonic Iridium tận dụng bóng đổ mạnh mẽ để làm nổi bật hơn nữa hình dạng của xe và màu

Ngoài ra, phiên bản F Sport sở hữu một họa tiết lưới chữ "F" độc quyền. Các chi tiết đặc trưng khác như cửa hút gió phía dưới lưới tản nhiệt, các bánh xe hợp kim 19 inch chuyên dụng, cánh lướt gió sau và bảng màu ngoài nhiều lớp tương phản với màu đỏ rực rỡ.

Không gian nội thất gọn gàng và trau chuốt.

Về nội thất, Lexus IS 2021 được trang bị hệ thống đa phương tiện sở hữu màn hình cảm ứng mới tương thích với SmartDeviceLinkTM kích thước 8 inch hỗ trợ các ứng dụng như Apple CarPlay hay Android Auto. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể tùy chọn màn hình thông tin giải trí 10,3 inch.

Lexus IS 2021 được trang bị các công nghệ an toàn tân tiến, trong đó phải kể đến gói công nghệ an toàn hàng đầu Lexus Safety System+ bao gồm: Nhận diện người đi bộ, cảnh báo trước va chạm (Pre-Collision System), cảnh báo va chạm phía trước và phanh tự động (Frontal Collision Warning and Automatic Emergency Braking), hỗ trợ giữ làn đường (Emergency Steering Assist), ga tự động (Cruise Control), hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông (Road Sign Assist), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (Rear Cross Traffic Alert and a Blind Spot Monitor)...

Cả cả hai phiên bản IS 350 và IS 350 F Sport đều sử dụng động cơ 3.5 lít V6.

Về sức mạnh, cả hai phiên bản IS 350 và IS 350 F Sport đều sử dụng động cơ 3.5 lít V6, sản sinh công suất 260 mã lực cùng mô-men xoắn 350 Nm. Với tùy chọn RWD, xe có thể tăng tốc từ 0-90 km/h trong vòng 5,6 giây. Tất cả các phiên bản RWD đều sử dụng số tự động 8 cấp, trong khi AWD có số tự động 6 cấp.



IS mới sẽ được bán tại các thị trường toàn cầu bao gồm Bắc Mĩ, Nhật Bản, Trung Đông và các quốc gia cụ thể tại Nam Mĩ, Châu Úc và Châu Á. Hiện tại, giá bán của Lexus IS 2021 vẫn được giữ kín./.