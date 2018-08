Khám phá nội - ngoại thất của Toyota Vios 2018 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ngày 1/8, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu Vios 2018 tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: 1.5G CVT, 1.5E CVT và 1.5E MT. So với thế hệ trước, Vios 2018 có thiết kế hoàn toàn mới từ nội - ngoại thất... mang đến cái nhìn hiện đại và ấn tượng hơn. Về ngoại thất, nhìn từ phía trước, Vios thế hệ mới thể hiện rõ đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế “Keen Look”. Đèn pha hẹp được đẩy sang 2 bên, gắn liền với hệ thống lưới tản nhiệt tạo cảm giác rộng rãi hơn cho phần đầu xe. Cụm đèn pha dạng projector vuốt ngược ra phía sau. Phía dưới là dải đèn LED định vị ban ngày (phiên bản G) Nhìn từ phía sau, Vios 2018 được trang bị cụm đèn hậu mảnh, kết hợp với thanh cản sau lớn mang lại cảm giác rộng rãi, khỏe khắn hơn. So với thế hệ trước, cụm đèn hậu mới được thiết kế mềm mại hơn và trang bị công nghệ LED cho đèn phanh. Nội thất xe cũng được thiết kế mới với sự thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại, tạo cảm giác sang trọng, trực quan và rộng rãi hơn. Hệ thống cửa gió được thiết kế mới, trải đều 2 bên với viền bọc kim loại. Giao diện mới của hệ thống điều hòa không khí được thiết kế trực quan, đồng thời tạo cảm giác đẳng cấp, chất lượng hơn. Vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím điều khiển. Cụm đồng hồ dễ nhìn và bố trí rõ ràng với 3 đồng hồ hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật khi xe vận hành: Tốc độ, vòng tua máy, nhiên liệu... Vios mới (phiên bản G) mới cũng được trang bị đầu DVD, kết hợp cùng hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn mang lại trải nghiệm thưởng thức âm thanh sống động. Còn 2 phiên bản còn lại chỉ được trang bị đầu CD 1 đĩa và 4 loa. Cả 3 phiên bản đều có kết nối USB, AUX, Bluetooth... Vios G 2018 được trang bị ghế bọc da, còn với phiên bản E CVT và E MT thì ghế chỉ được bọc nỉ. Ghế sau được thiết kế lại với khả năng ngả 25 độ, tăng 2 độ so với phiên bản trước đó tạo cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi. Ngoài ra, phiên bản Vios G còn được trang bị hệ thống mở khóa và khởi động thông minh. 2 phiên bản còn lại là chìa cơ. Về động cơ, Toyota Vios và Yaris mới đều được trang bị hệ thống động cơ 2NR-FE 1.5L 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, sản sinh công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Tùy từng phiên bản mà Vios được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp. Thêm vào đó, Vios và Yaris thế hệ mới còn được bổ sung Hệ thống hỗ trợ cân bằng thân xe (VSC), 7 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống cảm biến lùi (Yaris G, Vios G CVT và E CVT)... Bên cạnh 5 màu ngoại thất hiện có: Bạc, trắng, xám, đen và nâu vàng, Vios 2018 thế hệ mới được bổ sung thêm màu đỏ cá tính. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios 2018 sẽ có tất cả 3 phiên bản với giá bán lần lượt là 531 triệu đồng cho phiên bản 1.5E MT; 569 triệu đồng cho phiên bản 1.5E CVT và 606 triệu đồng cho phiên bản 1.5G.

