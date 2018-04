Kia Grand Carnival mới với động cơ 2.2D SX chốt giá 1,1 tỷ đồng

Kia Grand Carnival 2.2D SX hiện nay đã có mặt tại Malaysia gia nhập vào phân khúc MPV lắp ráp tại địa phương với giá 188.888 RM (tương đương 1,1 tỷ đồng) không bao gồm chi phí vận chuyển và bảo hiểm. Nó thay thế cho phiên bản EX, nghĩa là Carnival chỉ phù hợp với gói KX hoặc SX. Và đây không phải là một phiên bản nâng cấp. Chiếc Kia Grand Carnival 2.2D SX được trang bị đèn pha projector HID, đèn định vị Diamond Glitter LED, cùng bộ cản trước được tinh chỉnh. Cản trước thiết kế thấp hơn tích hợp đèn sương mù với các chi tiết trang trí bằng crom; bên cạnh đó, cả cản trước và sau nay đã được bổ sung thêm thanh trượt. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim Chrome Sputtering chấu kép 19 inch mới (được nâng cấp từ bộ la-zăng 18 inch của EX) và có sẵn với 2 màu sơn mới là Blackberry - thay thế Titanium Brown trong bảng màu và màu bạc Silky Silver độc đáo cho SX. Xe cũng có tùy chọn các phiên bản màu trắng và màu đen Aurora Black Pearl. Các hàng ghế của Grand Carnival có thể gập với tỉ lệ khác nhau nhằm tăng diện tích cho khoang hành lí, giúp đáp ứng cho các nhu cầu của từng khách hàng Bên trong cabin, hãng trang bị cho xe ghế da burgundy sang trọng hai tông màu và một số chi tiết bằng gỗ. Ngoài ra, ghế lái được điều chỉnh điện 12 hướng. Hệ thống túi khí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lái xe và các hành khách bên trong gồm 2 túi khí trước, 2 túi khí bên và 2 túi khí rèm. Khách hàng cũng được trải nghiệm với hệ thống thông tin giải trí 8 inch tích hợp chức năng Apple CarPlay và Android Auto. Hành khách phía sau cũng được cung cấp 2 màn hình giải trí đi cùng sáu loa tiêu chuẩn. Các tính năng tiêu chuẩn khác bao gồm: Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, hệ thống cân bằng điện tử ổn định thân xe, khóa thông minh và camera phía sau. Xe được trang bị động cơ turbodiesel 4 xi lanh 2.2 lít có công suất 190 mã lực ở tốc độ 3.800 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 440 Nm ở 1.750 - 2.750 vòng/phút cùng một hộp số tự động 6 cấp. Bảng giá chi tiết Grand Carnival mới.

