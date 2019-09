Lý do khiến Toyota không có mặt trong game Need For Speed Heat

Sau khi ra mắt trailer dành cho tựa game Need For Speed mới nhất với tựa đề "Heat" sẽ được ra mắt vào tháng 11 tới đây, EA đã công bố danh sách những mẫu xe sẽ xuất hiện trong tựa game này. Gây bất ngờ nhất sau khi các game thủ mê xe xem xong danh sách này đó là việc không có đến một chiếc Toyota có mặt trong danh sách, kể cả chiếc xe thể thao được mong đợi nhất đó là Supra.

Không chờ đợi lâu, một số người hâm mộ Anh Quốc đã hỏi trên trang Twitter của Toyota tại đây và nhanh chóng nhận lại câu trả lời từ bên có liên quan.

Theo đó, ToyotaUK đã trả lời các tài khoản đặt câu hỏi rằng: "Không phải ở đó (Need For Speed). Các bạn có thể sử dụng xe của chúng tôi trong tựa game Gran Turismo Sport (GT Sport) vì tựa game này không cổ vũ việc đua xe trái phép". Cùng với đó cũng là câu trả lời đầy hài hước của Need For Speed bên dưới: "Mọt sách".

Toyota cho rằng những mẫu xe của mình một phần không nên xuất hiện trong những tựa game đua xe đường phố như Need For Speed vì hãng cho rằng những tựa game này sẽ cổ vũ cho hành động tụ tập đua xe trái phép trên đường phố công cộng. Tuy nhiên, người nắm rõ sẽ biết đây không phải là lý do chính khiến những chiếc Toyota không có mặt trong Need For Speed cũng như nhiều tựa game đua xe khác.

Thực ra, lý do chính khiến Toyota không có mặt trong nhiều tựa game đua xe thời gian gần đây chính là do hợp đồng của hãng xe Nhật Bản với nhà phát triển game Polyphony.

Theo đó, Polyphony Digital sẽ độc quyền sử dụng các bản quyền của các mẫu xe Toyota trong dòng game đua xe mô phỏng Gran Turismo. Đó cũng là lý do khiến Toyota vắng mặt trong V-Rally 4, The Crew 2, Dirt Rally 2.0, Forza Horizon 4 và.

Tuy nhiên, một số tựa game vẫn có sự góp mặt của hãng xe này là D Arcade Stage Zero, Wangan Midnight Maximum Tune 6, Real Racing 3, Project Cars 2.

Việc Toyota không góp mặt trong Need For Speed Heat nói riêng và các tựa game Need For Speed nói chung trong thời gian gần đây đã khiến người hâm mộ dòng xe này và dòng game trên không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng Toyota Supra, người chơi vẫn có thể dùng BMW Z4 M40i để đua khi hai mẫu xe này gần như là tương đồng nhau./.