Mazda6 2020 có giá từ 24.000 USD

Với mức giá cao hơn phiên bản tiền nhiệm 200 USD (tương đương 4,6 triệu đồng), sự khác biệt lớn nhất trên chiếc Mazda6 2020 là chìa khóa mới. Ngoài ra, trên bản cao cấp Signature còn có một nhãn mới trên thân xe.

Những thay đổi là không quá đáng kể, bản Sport của chiếc Mazda6 có một thiết kế thời trang và được trang bị đèn pha LED, gạt mưa cảm biến tốc độ và la-zăng hợp kim 17 inch. Khách hàng cũng sẽ nhận được một camera sau, đèn hậu LED và hệ thống ống xả kép.

Nội thất vẫn được trang bị những thiết bị tiêu chuẩn bao gồm vô lăng bọc da, hệ thống điều hòa khí hậu 2 vùng và hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình 8 inch. Những điểm nhấn khác có thể kể đến là hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth, nút đề khởi động và 2 cổng USB.

Về mặt an toàn, khách hàng sẽ nhận được bộ i-Activsense của hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình Mazda Radar Cruise Control với stop and go, Hỗ trợ phanh thành phố thông minh nâng cao với Phát hiện người đi đường, Hỗ trợ phanh thông minh với Cảnh báo va chạm, Cảnh báo chệch làn đường với Hỗ trợ giữ làn đường và Cảm biến điểm mù với Cảnh báo giao thông cắt phía sau.

Xe sử dụng động cơ Skyactiv-G 2.5L sản sinh công suất 187 mã lực và mô men xoắn 252 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 6 cấp.

Chiếc Mazda6 Touring có giá khởi điểm 26.600 USD (tương đương 617 triệu đồng) và được bổ sung một loạt tính năng bao gồm: Ghế bọc giả da, ghế trước có sưởi và la-zăng hợp kim 19 inch. Những điểm nhấn khác bao gồm ghế lái chỉnh điện 6 cấp, cửa sổ trời chỉnh điện và 2 cổng USB ở đằng sau. Phiên bản này cũng được trang bị hệ thống nhập cảnh không cần chìa khóa nâng cao cũng như khả năng tương thích Android Auto và Apple CarPlay.

Cao cấp hơn là chiếc Mazda6 Grand Touring với mức giá 29.700 USD (tương đương 689 triệu đồng), được trang bị động cơ turbocharged 2.5L sản sinh công suất 250 mã lực và mô men xoắn 420 Nm. Phiên bản này cũng sẽ được trang bị phanh trước lớn hơn để cải thiện hiệu suất.

Các tính năng khác bao gồm gương phía bên có sưởi, gương chiếu hậu tự động làm mờ và radio vệ tinh SiriusXM được dùng thử trong 3 tháng. Cùng với đó là hệ thống âm thanh của Bose gồm 11 loa và lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng.

Với những khách hàng tìm kiếm sự sang trọng hơn thì có thể lựa chọn Mazda6 Grand Touring Reserve với mức giá 32.200 USD (tương đương 747 triệu đồng). Phiên bản này có đèn pha LED đặc trưng, hệ thống ánh sáng thích ứng phía trước và cánh lướt gió phía sau. Mazda6 Grand Touring Reserve cũng được trang bị gạt mưa phá tuyết và gương gập điện.

Nội thất được trang bị với ghế trước da làm mát/sưởi, ghế sau sưởi và vô lăng sưởi. Xe cũng có màn hình head-up màu, ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng và ghế lái chỉnh điện 8 hướng với chức năng nhớ ví trí.

Nếu điều đó vẫn chưa đủ sang trọng với bạn thì còn có phiên bản Mazda6 Signature với mức giá 35.300 USD (tương đương 819 triệu đồng). Ở phiên bản này, xe có thể nhận biết thông qua lưới tản nhiệt gunmetal, da Nappa, những chi tiết UltraSuede và gỗ Sen Nhật Bản. Mazda6 Signature còn được trang bị gương chiếu hậu không viền và hệ thống ánh sáng LED xung quanh.

Những công nghệ được trang bị cho phiên bản cao cấp này bao gồm màn hình công cụ kỹ thuật số 7 inch, định vị GPS và Cảm biến 360. Những điểm nhấn khác có thể kể đến cảm biến đậu xe phía trước/sau, công nghệ nhận diện biển báo và 3 năng sử dụng tính năng SiriusXM’s Tracffic và Travel Link./.