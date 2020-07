Mitsubishi Xpander phiên bản lắp ráp có gì khác bản nhập khẩu

Chính thức lắp ráp tại nhà máy Mitsubishi ở Bình Dương, mẫu MPV Xpander sẽ là một trong những mẫu xe hưởng ưu đãi về phí trước bạ mới được Chính phủ áp dụng từ ngày 28/6. Đây cũng có thể là lý do chính khiến hãng xe Nhật Bản quyết định lắp ráp mẫu xe này thay vì nhập khẩu từ Indonesia suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện tại, Mitsubishi Việt Nam mới chỉ lắp ráp một phiên bản - Xpander AT tại Việt Nam với giá 630 triệu đồng và vẫn phân phối hai bản AT (630 triệu đồng) và MT (550 triệu đồng) của mẫu xe này theo dạng nhập khẩu từ Indonesia.

Như vậy, với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ nên Xpander 2020 lắp ráp trong nước có giá lăn bánh tốt hơn bản nhập khẩu.

Theo tạm tính: Giá xe + phí trước bạ tại Hà Nội (6%) tổng chi phí lăn bánh của xe là 667,8 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 38 triệu đồng so với mức 705,6 triệu đồng đối với bản nhập khẩu.

Thiết kế của Xpander 2020 lắp ráp không khác gì so với bản nhập khẩu.

So với phiên bản nhập khẩu, Xpander lắp ráp tại Việt Nam không có quá nhiều khác biệt về thiết kế cũng như trang bị về mặt công nghệ.

Về thiết kế, Xpander 2020 lắp ráp vẫn theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield và mặt ca-lăng được thiết kế mới theo phong cách góc cạnh, khỏe khoắn, năng động.

Xe sở hữu chiều dài tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.730mm, chiều dài cở sở lên tới 2.775mm, nhờ đó Xpander 2020 có được không gian nội thất 7 chỗ thoải mái.

Các ghế ngồi được bọc da đen cao cấp, họa tiết trang trí vân carbon trên táp-pi cửa cùng hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay. Và là một mẫu MPV nên Xpander có tới 45 ngăn, hộc sắp xếp vật dụng tiện ích được bố trí khéo léo trong xe.

Nội thất xe bao trùm bởi màu đen làm chủ đạo.

Cũng giống như bản nhập khẩu, Xpander 2020 lắp ráp được trang bị động cơ MIVEC dung tích 1.5L, cho công suất tối đa khoảng 104 mã lực đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Xpander AT 2020 lắp ráp tại Việt Nam được trang bị những tính năng an toàn như: Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control); Hệ thống phanh an toàn (ABS-EBD); Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA); Hệ thống cân bằng điện tử (ASC); Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA); Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS); Camera lùi.../.