Người Việt “đua nhau” đi mua ô tô vì giá giảm, phí giảm

Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 6/2020.

Theo đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 6/2020 đạt 24.002 xe, tăng 26% so với tháng 5/2020 và giảm 13% so với tháng 6/2019.

Trong số 24.002 xe bán ra thị trường, có 17.584 xe du lịch, 6.109 xe thương mại và 309 xe chuyên dụng.

Việc giảm giá, giám phí đã giúp người tiêu dùng tìm đến mua xe nhiều hơn.

So với tháng 5/2020, doanh số xe du lịch tăng 35%, xe thương mại tăng 5%, xe chuyên dụng tăng 18%. Xét về nguồn gốc, sản lượng xe lắp ráp đạt 15.874 xe, tăng 43% so với tháng trước và số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.155 xe, tăng 21% so với tháng trước.

Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng ấn tượng của toàn thị trường, đặc biệt là doanh số của xe lắp ráp trong tháng 6/2020 là nhờ những chính sách ưu đãi, giảm giá mà các hãng và đại lý đưa ra.

Cùng với đó, thông tin giảm 50% phí trước bạ áp dụng từ đầu tháng 7/2020 đã thúc đẩy thêm việc người dân quyết định mua xe nhằm hưởng ưu đãi từ chính sách nhà nước.

Theo khảo sát của phóng viên VOV.VN, ngay sau khi có thông tin giảm 50% phí trước bạ có hiệu lực (28/6), đầu tháng 7/2020 lượng khách hàng tìm đến các đại lý ô tô chốt hợp đồng mua xe đã tăng từ 100 - 150% so với những tháng trước đó. Dự báo, doanh số của thị trường ô tô tháng 7/2020 sẽ còn cao hơn tháng 6/2020.

Theo giới kinh doanh, nhiều tín hiệu đang cho thấy thị trường ô tô cuối năm 20020 sẽ khởi sắc.

Tuy nhiên, tính tổng thể 6 tháng đầu năm 2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường vẫn giảm 31% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 32%, xe thương mại giảm 25% và xe chuyên dụng giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số xe lắp ráp giảm 43% trong khi xe nhập khẩu giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới kinh doanh, với việc phí trước bạ giảm 50%, thị trường ô tô từ giờ tới cuối năm hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó, việc nhiều mẫu xe mới được ra mắt với nhiều nâng cấp cũng là một yếu tố sẽ giúp thu hút khách hàng hơn trong những tháng cuối năm 2020./.