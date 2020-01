Những mẫu xe an toàn nhất 2019 theo Euro NCAP

Trong số 55 mẫu xe được Euro NCAP thử nghiệm trong năm 2019, có 41 mẫu xe được xếp hạng an toàn hàng đầu. Euro NCAP đã tính toán từ tổng số điểm của từng lĩnh vực được đánh giá: An toàn cho người lớn, an toàn cho trẻ em, an toàn cho người đi bộ và hỗ trợ an toàn. Các mẫu xe được đánh giá hoàn toàn với thiết bị an toàn tiêu chuẩn, không tính các lựa chọn bổ sung.



Trong phân khúc supermini, các chuyên gia an toàn đã liệt kê các mẫu xe Renault Clio và Audi A1 với thành tích tốt nhất, theo sau đó là Ford Puma.

Trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, mẫu Mercedes-Benz CLA được lựa chọn số 1, tiếp sau là mẫu Mazda3.

Trong khi đó, giải nhất cho phân khúc xe gia đình cỡ lớn được Tesla Model 3 và BMW 3-Series cùng "chia nhau". Hai mẫu xe hạng sang đều đạt kết quả với tổng số điểm giống nhau. BMW đạt điểm cao hơn trong hạng mục bảo vệ người đi bộ, và Tesla vượt trội trong mục tính năng hỗ trợ an toàn. Skoda Octavia đứng thứ 3 trong danh sách.

Trong phân khúc dành cho các mẫu xe off-road lớn, mẫu xe điện Tesla Model X đã giành được vị trí đầu tiên. Theo sau đó là mẫu SUV cỡ trung Seat Tarraco, mẫu xe có chung nền tảng với Volkswagen Tiguan và Skoda Kodiaq.

Giải thưởng dành cho hạng mục xe off-road nhỏ/MPV thuộc về mẫu Subaru Forester. Vị trí đồng giải nhì thuộc về Mazda CX-3 và Volkswagen T-Cross.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là phân khúc xe điện và hybrid. Hai mẫu xe Tesla giành hai vị trí cao nhất, với Model 3 đứng đầu và Model X đứng thứ hai.

Bảng xếp hạng:

Supermini: Audi A1 & Renault Clio (Ford Puma).



Small Family Car: Mercedes-Benz CLA (Mazda3).



Large Family Car: Tesla Model 3 & BMW 3-Series (Skoda Octavia).



Large Off-Road: Tesla Model X (Seat Tarraco).



Small Off-Road/MPV: Subaru Forester (Mazda CX-30 & VW T-Cross).



Hybrid & Electric: Tesla Model 3 (Tesla Model X)./.