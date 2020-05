Những mẫu xe có mức giảm cả trăm triệu đồng

Volswagen Tiguan Allspace và Passat ưu đãi hơn 200 triệu đồng

Đây là hai mẫu xe được nhập khẩu trực tiếp từ Mexico và hiện được nhà phân phối tại Việt Nam đưa ra mức giảm lên tới 12%/giá niêm yết (tương ứng với mức giảm giá 207 và 177 triệu đồng).

Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng cho những model sản xuất từ năm 2018.

Volkswagen Tiguan Allspace

Tại Việt Nam, Volkswagen Tiguan Allspace (giá từ 1,729 - 1,829 tỷ đồng) là mẫu xe của Đức nằm trong phân khúc xe đa dụng tầm giá 2 tỷ đồng và cạnh tranh trực tiếp với: Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5.

Tuy có giá cả hợp lý và nhiều trang bị về mặt công nghệ ở phân khúc, nhưng Volkswagen Tiguan Allspace lại khá "kén khách" và không được mấy người Việt lựa chọn.

Còn mẫu Passat BlueMotion (giá 1,266 tỷ đồng) thuộc phân khúc sedan hạng D và cạnh tranh với những đối thủ như Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series... hay Toyota Camry và Honda Accord.

VinFast Lux A2.0 giảm giá từ 113 - 178 triệu đồng

Với mức giảm 10-13%/giá niêm yết, các phiên bản của mẫu sedan phân khúc D này có mức giảm tương ứng là: Bản Lux A2.0 tiêu chuẩn sẽ giảm giá tương ứng từ 113- 147 triệu đồng. Phiên bản nâng cao giảm giá từ 122- 158 triệu đồng. Phiên bản cao cấp giảm giá từ 137- 178 triệu đồng.

VinFast Lux A2.0

Hiện Lux A2.0 có giá dao động (chưa khuyến mại) từ 1,129 - 1,367 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít cho 2 mức sức mạnh là 174 mã lực/300 Nm mô men xoắn và 228 mã lực/350 Nm mô men xoắn kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu sau.

Subaru Forester giảm từ 165 - 175 triệu đồng

Mẫu SUV đa dụng Subaru Forester hiện đang được đại lý giảm giá từ 165 - 175 triệu đồng (tùy từng đại lý và khu vực). Tại Hà Nội, Subaru Forester được nhiều đại lý giảm giá tất cả các phiên bản của Forester lên tới 165 triệu đồng, cùng với gói phụ kiện đi kèm trị giá 10 triệu đồng.

Subaru Forester.

Hiện Subaru Forester với mức giá hiện tại từ 963 – 1,142 tỷ đồng/tùy phiên bản và cạnh tranh với các đối thủ" Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail... Xe được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Trang bị hộp số đi kèm là loại tự động vô cấp Lineartronic CVT, phối hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Hyundai SantaFe ưu đãi tới 150 triệu đồng

Nhiều đại lý Hyundai đang công bố mức ưu đãi mẫu SantaFe lên đến 150 triệu đồng. Chương trình ưu đãi được áp dụng theo hình thức tặng 100% lệ phí trước bạ kèm gói quà tặng bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản SantaFe sản xuất năm 2019.

Hyundai SantaFe

Như vậy, với mức giá đề xuất hiện đang dao động từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng nếu được ưu đãi 100% phí trước bạ quy đổi ra tiền mặt tương ứng với mức giảm 95- 125 triệu đồng.

Hiện nay, Hyundai SantaFe đang được bán ra với 6 phiên bản với 2 lựa chọn máy xăng và diesel cùng 2 loại dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Các bản diesel có giá cao hơn bản máy xăng tương ứng.

Honda CR-V ưu đãi 150 triệu đồng

Hiện Honda CRV tiếp tục được các đại lý đăng thông tin giảm giá bán lên đến 150 triệu đồng. Cụ thể, khách hàng khi mua xe CR-V thời điểm này sẽ được giảm 100 triệu đồng tiền mặt, đi kèm là quà tặng phụ kiện trị giá 50 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Được biết, đây là chương trình do các đại lý tự thực hiện và áp dụng với số lượng có hạn.

Honda CR-V

Hiện, tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V có 3 phiên bản gồm: CR-V 1.5 E giá 983 triệu đồng, 1.5 G giá 1,023 tỷ đồng và 1.5 L giá 1,093 tỷ đồng. Honda CRV 2020 được trang bị động cơ 4 xi lanh, tăng áp 1,5L, có công suất lên tới 188 mã lực tại vòng tua 5.600 (vòng/phút), đi cùng với mô-men xoắn cực đại 240 (Nm) tại 2.000 - 5.000 (vòng/phút). Sức mạnh truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT cũng dựa trên công nghệ Earth Dreams.

Chevrolet Colorado giảm giá từ 92-154 triệu đồng

Hiện mẫu bán tải Chevrolet Colorado đang được các đại lý phân phối (VinFast) đưa ra mức giảm giá từ 92 - 154 triệu đồng/tùy phiên bản.

Chevrolet Colorado

Cụ thể, Colorado 2.5L 4x2 AT đang có giá niêm yết 559 triệu đồng (giảm 92 triệu), Colorado 2.5L 4x4 AT giá niêm yết 638 triệu đồng (giảm 150 triệu), bản cao cấp nhất là Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ có giá 665 triệu đồng (giảm 154 triệu).

Chevrolet Colorado là mẫu bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và cạnh tranh trực tiếp với các mẫu: Ford Ranger, Mazda BT50, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux… tại Việt Nam.

Chevrolet Colorado được bán ở Việt Nam sử dụng động cơ tăng áp diesel 4 xi-lanh Duramax 2.5L cho công suất tối đa 180 mã lực tại tốc độ tua máy 3.600 vòng/phút và momen xoắn tối đa 440 Nm tại tốc độ tua máy 2.000 vòng/phút. Đi cùng là hộp số tự động 6 cấp.

Nissan Terra giảm giá kỷ lục 120 triệu đồng

Từ ngày 27/4/2020, Nissan Việt Nam bất ngờ đưa ra mức giá ưu đãi chính hãng giảm cao nhất tới 120 triệu đồng với mẫu Terra phiên bản V, trong đó 100 triệu đồng là mức điều chỉnh thẳng vào giá bán lẻ, còn 20 triệu đồng là ưu đãi kèm theo. Sau khi giảm, Nissan Terra V có giá 998 triệu đồng.

Nissan Terra

Trong khi đó 2 phiên bản Terra E và Terra S giảm lần lượt 50 triệu và 51 triệu, còn 898 triệu và 848 triệu đồng. Đi kèm là 10 triệu tiền mặt và phụ kiện...

Nissan Terra 2020 được trang bị động cơ dầu 4 xi-lanh, 2.5L, cho công suất tối đa 190 mã lực tại tốc độ tua máy 3.600 vòng/phút và momen xoắn 450 Nm tại tốc độ tua máy 2.000 vòng/phút. Động cơ xe kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau hoặc hệ dẫn động 4 bánh.

Toyota Fortuner giảm 120 triệu đồng

Hiện Toyota Fortuner 2020 được các đại lý khuyến mãi lên 120 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Fortuner

Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, phiên bản Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu giảm giá 60 triệu đồng. Phiên bản 2.4G 4x2 AT máy dầu giảm giá 90 triệu đồng. Phiên bản 2.7V 4x2 AT máy xăng giảm giá 20 triệu đồng; phiên bản 2.7V 4x4 AT máy xăng giảm giá 50 triệu đồng; phiên bản 2.7V 4x2 AT TRD và phiên bản 2.8V 4x4 AT máy dầu cùng giảm giá 120 triệu đồng.

Đặc biệt đối với các phiên bản sản xuất năm 2019 thì sẽ được các đại lý giảm giá sâu hơn từ 30 - 40 triệu đồng. Hiện nay Toyota Fortuner đang được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá đề xuất từ 1,033 - 1,354 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Fortuner cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ - Ford Everest, Nissan Terra, Mazda CX-8.

Toyota Fortuner đang được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá đề xuất lần lượt là: 1,033 tỷ đồng với bản 2.4G 4x2 MT máy dầu; 1,096 tỷ đồng với bản 2.4G 4x2 AT máy dầu; 1,150 tỷ đồng với bản 2.7V 4x2 AT máy xăng; 1,199 tỷ đồng với bản 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng; 1,236 tỷ đồng với bản 2.7V 4x4 AT máy xăng và 1,354 tỷ đồng với bản 2.8V 4x4 AT máy dầu.

Toyota Innova giảm 120 triệu đồng

Giống như "đàn anh" Fortuner, Toyota Innova cũng được các đại lý Toyota giảm giá từ 100 - 120 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Innova

Tại Hà Nội, khách mua Innova 2.0E được giảm khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, Innova 2.0G và Venture được giảm khoảng 70 triệu đồng. Riêng bản Innova 2.0V giảm 50 triệu đồng.

Đối với bản Innova 2.0E sản xuất năm 2019 được ưu đãi giảm lên tới khoảng 110-120 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Innova là mẫu xe lắp ráp trong nước với trang bị động cơ xăng 2.0L duy nhất cho công suất 137 mã lực cùng mô-men xoắn 183 Nm, đi kèm với số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp./.