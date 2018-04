Những ưu điểm vượt trội của Mazda CX5

Công nghệ SkyActiv tiết kiệm nhiên liệu

Hiện nay, Mazda CX-5 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng động cơ khí nạp tự nhiên kết hợp công nghệ phun xăng điện tử trực tiếp, áp suất cao, giúp tăng công suất 15%, tiết kiệm nhiên liệu 15%, và đem lại hiệu quả cao khi vận hành. Ngoài ra, Mazda CX-5 còn được trang bị công nghệ i-Stop tự động tắt động cơ khi dừng xe, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải, tăng độ bền động cơ.

Mazda CX-5 được Thaco phân phối với 3 phiên bản đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC)

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Mazda CX-5 còn mang đến trải nghiệm lái thú vị khi lần đầu tiên được trang bị công nghệ GVC, chủ động hỗ trợ kiểm soát tốc độ và gia tốc, tối ưu sự thăng bằng và ổn định thân xe. Đây là công nghệ mà các chuyên gia Mazda Nhật Bản đã mất hơn 8 năm nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào áp dụng trên các thế hệ sản phẩm mới của Mazda.

Đa dạng phiên bản

Mazda CX-5 được Thaco phân phối với 3 phiên bản đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng: 2.0L 2WD (1 cầu); 2.5L 2WD (1 cầu); và cao cấp nhất là 2.5L AWD (2 cầu). Khác với hầu hết các mẫu xe đến từ Nhật, Mazda CX-5 sử dụng hộp số tự động 6 cấp (AT) SkyActiv thay vì hộp số vô cấp CVT, với khả năng khóa ly hợp tại mọi dãy vòng quay, đảm bảo khả năng vận hành ổn định và chính xác trong tất cả các tình huống. Hộp số tự động 6 cấp (AT) luôn được đánh giá cao bởi độ tin cậy cũng như khả năng vận hành mạnh mẽ.

Tiêu chuẩn an toàn toàn cầu

Tại thị trường Việt Nam, có thể nói Mazda là thương hiệu luôn đi tiên phong về công nghệ và hướng đến yếu tố an toàn cho người sử dụng. Trên cả 3 phiên bản động cơ và hệ dẫn động nói trên, CX-5 được trang bị hàng loạt tính năng tiêu biểu và nổi bật trong phân khúc như: cân bằng điện tử (DSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA), phanh tay điện tử (EPB), camera lùi, cảm biến cảnh báo khoảng cách trước sau...

So với các sản phẩm khác trong cùng phân khúc, Mazda CX-5 là mẫu xe vượt trội về trang bị tiện nghi.

Tiện nghi vượt trội

So với các sản phẩm khác trong cùng phân khúc, Mazda CX-5 là mẫu xe vượt trội về trang bị tiện nghi. Nổi bật là hệ thống đèn LED mang lại hiệu ứng ánh sáng cuốn hút, mâm xe 19 inch thiết kế thể thao. Phía sau, cốp xe chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Bên trong, xe được chăm chút đến từng chi tiết. Tay lái thế hệ mới, màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch, cụm nút xoay điều khiển Mazda Connect… nhằm đem lại cảm nhận tốt nhất cho người sử dụng.

Khoang nội thất rộng rãi

Mazda CX-5 lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào năm 2012, trải qua 7 năm phát triển, mẫu xe CUV của thương hiệu Nhật Bản không ngừng được hoàn thiện và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Mazda CX-5 hoàn toàn mới được giới thiệu tại thị trường trong nước cuối năm 2017 có kích thước tổng thể là 4550 x 1840 x 1680 mm (Dài x Rộng x Cao). Sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 2700 mm, thuộc vào loại lớn nhất trong phân khúc, giúp không gian bên trong xe trở nên rộng rãi và thoải mái cho tất cả vị trí ngồi. Đồng thời, khoang hành lý vẫn được đảm bảo về kích thước, tiện dụng cho những chuyến đi xa./.

