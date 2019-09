Nissan triệu hồi 1,2 triệu xe ô tô tại Mỹ

Ngày 25/9, trang tin NHK đưa tin, hãng xe ô tô Nissan của Nhật Bản sẽ tiến hành triệu hồi hơn 1,2 triệu xe tại thị trường Mỹ, với lý do liên quan đến lỗi của camera lùi.

Rogue 2018 nằm trong danh sách triệu hồi. (Ảnh: Nissan)

Nissan đã thông báo cho Cơ quan An toàn Giao thông quốc gia Mỹ vào ngày 24/9 rằng, họ sẽ triệu hồi 1,2 triệu chiếc với 25 mẫu xe được sản xuất vào năm 2018 và 2019 bao gồm xe thể thao đa dụng Rogue, thương hiệu hạng sang Infiniti và mẫu xe điện Leaf. Các mẫu xe trên khi vào số lùi, tài xế có thể chọn chế độ không hiển thị hình ảnh từ camera lùi. Hệ thống mắc lỗi nên lưu lại thiết lập này ở lần vào số lùi tiếp theo.

Hiện chưa có báo cáo về vụ tại nạn nào có liên quan đến vấn đề này, nhưng Nissan dự kiến sẽ tiến hành thu hồi các mẫu xe dính lỗi và nâng cấp phần mềm miễn phí để khắc phục sự cố từ ngày 21/10.

Trong một thông khác liên quan đến hãng xe này, các nhà quản lý của Mỹ cho biết sẽ bắt đầu một cuộc điều tra trong tháng về hệ thống phanh tự động trên mẫu xe Rogue của Nissan, khi có hơn 120 báo cáo về việc kích hoạt hệ thống phanh đột ngột, ngoài ý muốn trên mẫu xe này./.