Ô tô điện Porsche Taycan được công nhận là xe có nhiều cải tiến

Trong số đó, có 13 yếu tố lần đầu tiên được giới thiệu trên thế giới. Đây là kết luận trong bản báo cáo mới AutomotiveINNOVATIONS, được công bố bởi Viện Nghiên cứu và tư vấn chiến lược ô tô, Center of Automotive Management (CAM).

Những cải tiến công nghệ trên mẫu xe điện của Porsche được chứng nhận bởi những nhà khoa học tại Viện CAM bao gồm hệ thống điện áp 800V, hộp số 2 cấp lắp đặt ở trục sau, công suất sạc tối đa lên đến 265 kW và hệ số cản gió thấp nhất phân khúc (từ 0,22).

Porsche Taycan

Center of Automotive Management (CAM), là viện khoa học độc lập chuyên tư vấn chiến lược, nghiên cứu các lĩnh vực di động và ô tô tại Trường đại học Khoa học ứng dụng (FHDW) ở Bergisch Gladbach.

Dưới sự hướng dẫn của Giám Đốc trung tâm, Giáo sư Stefan Bratzel, các nhà khoa học đã nghiên cứu những đổi mới của các thương hiệu chế tạo ô tô trên toàn thế giới từ năm 2005. Kết hợp với công ty kiểm toán và tư vấn Price-waterhouseCoopers (PwC), họ công nhận những cải tiến vượt bậc nhất thông qua hình thức trao giải thưởng hằng năm. Khoảng 250 dòng xe thương mại đã được nghiên cứu và đánh giá trong năm 2019/20.

Động cơ điện được trang bị trên Porsche Taycan được thiết kế với mức công suất tiêu chuẩn 616 mã lực. Ở bản Turbo có thể đạt công suất tối đa 671 mã lực và mô men xoắn cực đại 850 Nm thông qua tính năng Overboost, trong khi bản Turbo S lên tới 750 mã lực và 1.050 Nm mô men xoắn.

Ông Oliver Blume, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Porsche AG cho biết: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi dòng xe thể thao thuần điện đầu tiên của mình đã nhanh chóng được đón nhận và giành vị trí dẫn đầu tại giải thưởng AutomotiveINNOVATIONS Awards.