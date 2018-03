Ô tô nhập khẩu về Việt Nam bất ngờ tăng vọt đầu tháng 3

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần (ghi nhận từ ngày 2/3 - 8/3/2018) trên cả nước có tất cả 2.020 chiếc xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu, với trị giá nhập khẩu đạt 44,42 triệu USD, trong đó chủ yếu nhập khẩu loại xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Trong tuần, không có xe ô tô nguyên chiếc trên 9 chỗ ngồi đăng ký nhập khẩu.

Trong tuần đã có hơn 1.980 chiếc được làm thủ tục đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá hơn 42 triệu USD.

Cụ thể, đã có hơn 1.980 chiếc được làm thủ tục đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam (chiếm tới hơn 98% số ô tô được nhập khẩu), với trị giá hơn 42 triệu USD. Loại xe này có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan. Một số ít có xuất xứ từ Nhật Bản, Mỹ và Anh và chủ yếu được nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn.

Đây được coi là một bất ngờ đối với thị trường ô tô Việt Nam, vì trước đó, trong hai tháng đầu năm 2018, lượng xe được nhập về đều ở mức thấp kỷ lục. Cụ thể, ô tô dưới 9 chỗ ngồi chỉ đạt 18 chiếc (tháng 1/2018) và 13 chiếc (tháng 2/2018).

Theo các chuyên gia nhận định, lượng xe nhập khẩu đầu tháng 3/2018 tăng vọt so với 2 tháng trước đó là do các doanh nghiệp đã đáp ứng được các quy định của Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Chính phủ ban hành và thông tư 03/2018 (Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 116) có hiệu lực.

Cụ thể, Cơ quan Quản lý giao thông đường bộ (Dept. of Land Transport) Thái Lan cấp Giấy chứng nhận kiểu loại (VTA-Vehicle Type Approval) giúp các doanh nghiệp Việt Nam cởi bỏ nút thắt trong Nghị định 116 giúp và có thể nhập khẩu xe về Việt Nam.

Doanh nghiệp đầu tiên nhập khẩu xe về Việt Nam sau khi Nghị định 116 cũng như thông tư 03/2018 có hiệu lực là Honda Việt Nam (HVN). Lô xe nhập khẩu gần 2.000 xe này của HVN đều có xuất sứ từ Thái Lan với 4 loại: Honda CR-V, Jazz, Civic, Accord.

Diễn biến tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 2/2017, tháng 1/2018 và tháng 2/2018.

Cũng theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu tiên của năm 2018, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng chỉ nhập 31 chiếc xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, với trị giá là 1,16 triệu USD. Trong khi, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận con số này trong hai tháng đầu năm 2017 là gần 9.580 chiếc, trị giá gần 162 triệu USD.

Ngoài ra, trong tháng 3/2018 lượng xe ô tô tải được mở tờ khai trong tuần là 20 chiếc, với trị giá đạt 1,49 triệu USD. Toàn bộ ô tô tải nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần này đều có xuất xứ từ Nga và nhập khẩu tại cảng của Hải Phòng.

Xe ô tô loại khác (chủ yếu là xe chuyên dụng, xe kéo, xe cần cẩu) trong tuần đầu tháng 3/2018, cả nước làm thủ tục nhập khẩu cho 19 chiếc xe loại này, với trị giá đạt gần 818.000 USD. Nhập khẩu loại xe này chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức và được nhập khẩu tại cửa khẩu của Lạng Sơn, các cảng của Hải Phòng và TP HCM.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này có hơn 78 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu có xuất xứ chủ yếu từ: Nhật Bản với trị giá 26,7 triệu USD; từ Hàn Quốc: 16,9 triệu USD; từ Thái Lan 14,1 triệu USD; từ Ấn Độ: 5,2 triệu USD; từ Trung Quốc 4,8 triệu USD. Tính chung, tổng trị giá nhập khẩu từ 5 nước xuất xứ chính này chiếm 86,7% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong thời gian 7 ngày vừa qua./.

