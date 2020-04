Porsche Exclusive Manufaktur giới thiệu nội thất mới cho 911

“Cá nhân hóa là một phần quan trọng tại Porsche. Để nhìn lại tổng số lượng sản phẩm 911 bán ra, khoảng 90% trong số đó đã được tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng trong khi 25% được hoàn thiện bởi Exclusive Manufaktur. Với tùy chọn nội thất da Exclusive Manufaktur mới, hãng đã bổ sung thêm các điểm nhấn mới trong sản phẩm, bao gồm khoảng 700 tùy chọn khác nhau. Ban đầu, Porsche sẽ mang tới khách hàng 4 kiểu phối và sau đó là nhiều hơn các phong cách thiết kế mới" - Phó Giám đốc bộ phận Cá nhân hóa tại Porsche AG cho biết.

Đầu tiên, Porsche đã tinh tế sửa đổi cụm vô lăng với các đường chỉ đan chéo mang màu sắc tương phản. Tiếp theo, hãng xe Đức thể hiện sự tỉ mỉ bằng dòng chữ thêu “Porsche Exclusive Manufaktur” trên bệ tì tay, logo Porsche trên các tựa đầu hay dây đai an toàn của chiếc 911.

Ngoài kiểu phối màu Đỏ Bordeaux Red with Crayon như trên hình, 911 còn có thêm 3 lựa chọn màu nội thất cho khách hàng bao gồm Đen Black with Slate Gray, Xám Slate Gray with Iceland Green hay Xanh dương Graphite Blue with Mojave Beige.

Hiện tại, gói tùy chọn này đã có mặt trên phiên bản Tiêu chuẩn, Carrera Cabriolet và Turbo S của dòng 911 thế hệ mới. Mức giá cho trang bị trên hiện chưa được công bố tuy nhiên, những trang bị của Porsche Exclusive Manufaktur vốn chưa bao giờ có giá rẻ./.