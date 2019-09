Rolls-Royce Cullinan đẹp mắt với màu sơn cam Tuscan Sun

Màu sơn cam này được Rolls-Royce gọi với cái tên Tuscan Sun. Đây là một sắc cam có độ tương phản cao của hãng xe siêu sang đến từ Anh Quốc. Nếu so sánh, màu sơn cam này sẽ đậm hơn so với cam Arizona có phần phổ biến hơn nhưng lại có phần ít tương phản và dữ dội nếu so với màu sơn được thửa riêng Fux Orange.