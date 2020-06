Sản xuất ô tô Thái Lan 5 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 40%

Sản xuất và doanh số ô tô toàn cầu đều chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, và tại Thái Lan, tổng số lượng sản xuất ô tô tại xứ sở nụ cười đã giảm tới 40,2% trong 5 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 534.428 xe được sản xuất trong 5 tháng đầu năm nay, có 300.501 xe xuất khẩu, giảm 35% so với năm trước.





Số lượng xe xuất khẩu trị giá 158,7 tỷ baht. Trong năm tháng đầu năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 893.067 xe trị giá 233,85 tỷ baht, theo câu lạc bộ (CLB) ô tô của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), Bangkok Post báo cáo.

“FTI sẽ giám sát chặt chẽ làn sóng Covid-19 bùng phát thứ hai mà chúng tôi lo ngại có thể gây hại thêm cho ngành công nghiệp”, ông Surapong Paisitpatanapong, người phát ngôn của CLB nói.

Ông Surapong Paisitpatanapong thông tin thêm rằng FTI dự báo giá trị xuất khẩu cả năm giảm 50% xuống 300 tỷ baht nếu làn sóng thứ hai xảy ra trên toàn cầu. Tổng giá trị xuất khẩu năm ngoái là 545,96 tỷ baht.

Tiêu dùng trong nước dường như cũng không thể tác động được nhiều để chống đỡ cho số liệu sụt giảm. Số liệu chính thức tiết lộ rằng doanh số bán ô tô Thái Lan trong tháng Năm là 40.418 xe, giảm 54,1% so với năm ngoái. Từ đầu năm đến cuối tháng Năm, có 270.591 xe được bán ở Detroit phương Đông, giảm 38,2% so với năm ngoái. Điều này được cho là do sức mua suy yếu và các ngân hàng ngần ngại phát hành các khoản vay mua ô tô.

Trong khi sản xuất ô tô trong tháng Năm giảm 69,1% so với năm ngoái xuống 56.035 xe, sản xuất trong hai tuần đầu tháng Sáu tăng 126,8%, nhờ các nhà máy mở cửa trở lại sau một tháng đóng cửa vì Covid-19. Hiệu quả được cảm nhận rõ ràng - các nhà sản xuất xe hơi đang cung cấp các gói hưu trí sớm cho công nhân để tránh việc sa thải trong tương lai. Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan sử dụng tổng 700.000 nhân viên, trong đó 20-30% là các nhà thầu phụ đã bị sa thải.

FTI đã đưa ra một ý tưởng mà họ hy vọng sẽ thúc đẩy thị trường xe hơi mới - tiền mặt cho nhân viên. Các nhà sản xuất ô tô đang đề xuất một kế hoạch trao đổi xe hơi với chính phủ để giúp thúc đẩy nhu cầu ô tô trong nước. Đây là một nỗ lực để tăng khối lượng cho các hãng xe và ngăn ngừa khả năng mất việc.

Theo đề xuất tiền mặt, chính phủ sẽ khuyến khích người Thái mua xe mới để thân thiện với môi trường, đổi lại những mẫu xe đã quá 20 năm tuổi. Khoảng 2 triệu xe hơi cũ tại Thái Lan sẽ đủ điều kiện cho chương trình này, FTI ước tính./.