Sau 2 năm, MPV Mitsubishi Xpander cán mốc 30.000 xe tại Việt Nam

Ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 8/8/2018, Mitsubishi Xpander đã từng bước ghi dấu trong lòng khách hàng về một mẫu xe gia đình rộng rãi, thiết kế hiện đại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, vận hành ổn định và nhiều trang bị tiện nghi theo triết lý Omotenashi trong xe.

Điều này được thể hiện qua vị trí thuộc top 10 mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc MPV tại Việt Nam năm 2019 và tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 năm giới thiệu, gần 30.000 xe đã được bàn giao đến tay khách hàng.

Mitsubishi Xpander lắp ráp trong nước.

Nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và thực hiện cam kết tiếp tục mở rộng sản xuất ô tô tại thị trường Việt Nam, đồng thời tăng cường bổ sung thêm nguồn cung cấp xe đến khách hàng, MMV đã tiến hành lắp ráp trong nước mẫu xe Xpander 2020 phiên bản AT.

Với việc lắp ráp Xpander AT, MMV hiện đang phân phối 3 phiên bản Xpander bao gồm: Xpander AT nhập khẩu (CBU), Xpander MT nhập khẩu (CBU) và Xpander AT lắp ráp trong nước (CKD) cùng 4 màu sắc tùy chọn.

Chương trình khuyến mãi cụ thể cho từng mẫu xe trong tháng 8/2020.

Mitsubishi Xpander phiên bản lắp ráp trong nước sở hữu chất lượng, kiểu dáng thiết kế, thông số kỹ thuật và trang bị tương đồng xe nhập khẩu từ Indonesia. Xpander được người dùng đánh giá cao về phong cách hiện đại, nhiều tiện ích đáng giá, khả năng vận hành êm ái, an toàn tối ưu và cách âm vượt trội trong phân khúc, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng sử dụng.

Đồng thời, trong tháng 8, khách hàng mua Mitsubishi Xpander phiên bản MT nhập khẩu (CBU) sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trị giá 28 triệu đồng, Xpander phiên bản AT nhập khẩu (CBU) sẽ được nhận 1 năm bảo hiểm vật chất giá 10 triệu, Xpander phiên bản AT lắp ráp trong nước (CKD) được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ theo chính sách của nhà nước. Và nhiều mẫu xe khác của Mitsubishi Việt Nam đang phân phối cũng được hưởng ưu đãi./.