“Soi” MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2020 giá 2,57 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa giới thiệu mẫu xe đa dụng (MPV) hạng sang V-Class nâng cấp mới với 2 phiên bản V 250 Luxury và V 250 AMG. Với những trang bị đáng giá giúp tăng chất lượng trải nghiệm, V-Class nâng cấp được kỳ vọng sẽ chinh phục được cả nhóm khách hàng doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân.

MBV đã đi tiên phong trong phân khúc MPV hạng sang khi giới thiệu mẫu xe V-Class. Với kích thước 5.140 x 1.928 x 1.901 mm và chiều dài cơ sở lên đến 3.200 mm, V-Class tạo ra một cuộc cách mạng về không gian khoang hành khách và chất liệu nội thất. V-Class sẽ là lời giải cho những gia đình có lối sống năng động, yêu thích du lịch dã ngoại hay các doanh nghiệp có nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Mercedes-Benz V-Class 2020.

Ngay khi vừa ra mắt, V-Class đã nhận được giải thưởng danh giá ‘Red Dot Award’. V-Class là sự kết hợp của không gian rộng rãi, linh hoạt trên dòng xe MPV với những chuẩn mực công nghệ, thiết kế của Mercedes-Benz.

V 250 Luxury: Ngôi nhà thứ 2 cho gia đình năng động

Thay đổi tinh tế: Ở lần nâng cấp này, phần đầu xe V 250 Luxury trở nên trẻ trung hơn với lưới tản nhiệt mở rộng và liền khối. Cụm đèn trước vẫn là loại Full-LED thông minh được tạo hình sắc sảo có chiều sâu, là bản sắc thiết kế dễ nhận diện của V-Class.

Thân xe cũng trở nên năng động hơn với mâm xe 17 inch 5 chấu kép 2 màu tương phản. Sự phối hợp của một đường nổi và một đường chìm giúp cho chiếc MPV dài hơn 5m lại gọn gàng và luôn hướng về phía trước.

V 250 Luxury có thiết kế khỏe khoắn, năng động

Chăm sóc từng hành khách: Khoang nội thất của V 250 Luxury sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ và hợp kim nhôm với độ hoàn thiện cao. Nội thất V 250 Luxury được ốp trang trí với họa tiết sọc đôi chạy ngang khắp mặt tablo, mang đến cảm giác thoáng đạt cho hành khách.

Với 7 chỗ ngồi cỡ lớn và khả năng tháo gập ghế ngồi linh hoạt, không gian xe V 250 Luxury được tối ưu hóa cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Ghế người lái và hành khách phía trước điều chỉnh điện (xa/gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng mặt ghế, đệm đỡ lưng, tựa đầu), tích hợp bộ nhớ 3 vị trí.

Không gian nội thất đẳng cấp và sang trọng.

Trong khi đó, hàng ghế thứ 2 với 2 ghế độc lập, tích hợp tựa tay. Hàng ghế thứ 3 với 3 ghế, ghế ngoài cùng bên phải có thể xếp gọn lại, giúp hành khách thoải mái di chuyển ra vào.

Hệ thống đèn viền nội thất có thể thay đổi 3 màu sắc giúp không gian trở nên giàu sức sống hơn. V 250 Luxury còn tích hợp nhiều tiện ích như tay lái 3 chấu bọc da nappa, màn hình trung tâm 5,5 inch dạng tablet, điều khiển cảm ứng touchpad và đầu đọc thẻ của hệ thống dẫn đường và định vị GPS. Việc đỗ xe song song hay vuông góc cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ hệ thống Active Parking Assist.

Với 7 chỗ ngồi cỡ lớn và khả năng tháo gập ghế ngồi linh hoạt, không gian xe V 250 Luxury được tối ưu hóa cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Từng vị trí trên V 250 sẽ có được sự thoải mái nhất định với cửa gió cho cả 3 hàng ghế cùng điều hòa tự động 3 vùng. Hàng ghế thứ hai với 2 ghế độc lập có thể xoay 180 độ giúp các thành viên trong gia đình tương tác với nhau nhiều hơn hoặc giúp các doanh nghiệp có thêm một phòng họp di động.

Khoang hành lý lớn là điểm cộng tiếp theo của V 250 với khả năng chứa đến 2 xe đạp thể thao và 2 bộ gậy golf nếu gấp gọn hàng ghế thứ 3. Thêm vào đó, kính hậu có thể đóng mở độc lập và cùng cửa sau EASY-PACK đóng/mở điện giúp hành khách tiết kiệm nhiều thời gian thao tác khi chất dỡ hành lý.

Mạnh mẽ vượt mọi hành trình: V 250 được trang bị động cơ 2.0L hiệu suất cao sản sinh 211 mã lực. Đặc biệt, sức kéo cực đại 350 Nm đạt được ngay từ vòng tua máy 1.200 vòng phút, giúp xe bứt tốc mạnh mẽ mà không cần nhiều nỗ lực từ động cơ. Kết hợp với hộp số 7G-Tronic Plus, V 250 dễ dàng chinh phục mọi cung đường một cách hiệu quả, êm ái.

Hệ thống treo thích ứng Agility Control giúp chiếc xe luôn vận hành linh hoạt và nhanh nhẹn trước những thay đổi liên tục của mặt đường. Xe cho phép người lái lựa chọn 4 chế độ vận hành, hỗ trợ ga tự động Cruise Control và giới hạn tốc độ Speed limit. Với bình nhiên liệu 70 lít, V 250 sẵn sàng cho những chuyến đi dài ngày với tổng quãng đường lên đến 800 km từ 1 lần đổ xăng.

V 250 Luxury được phân phối chính hãng với mức giá 2,579 tỷ đồng.

V 250 Luxury được hỗ trợ các tính năng an toàn như hệ thống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP, đỗ xe tự động Active parking assist tích hợp Parktronic, camera lùi hỗ trợ quan sát, chức năng cảnh báo mất tập trung Attention Assist, đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill-Start Assist.

Hệ thống Crosswind Assist giúp thân xe cân bằng trước những cơn gió thổi ngang khi di chuyển trong những ngày mưa bão hay băng qua những cây cầu lộng gió. Với 10 túi khí an toàn, bao gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên hông phía trước và 6 túi khí cửa sổ, mọi hành khách trên đều được an toàn trước mọi tình huống. Như mọi chiếc Mercedes-Benz khác, V-Class được xếp hạng an toàn 5 sao bởi EURO NCAP.

V 250 Luxury được phân phối chính hãng với mức giá 2,579 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

V 250 AMG: VIP lounge di động

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về một chiếc MPV đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn về cả sự riêng tư lẫn tiện nghi, MBV lần đầu giới thiệu phiên bản V 250 AMG. Đây là phiên bản ‘Extra long’ của V-Class với trục cơ sở kéo dài thêm 230 mm so với bản V 250 Luxury, mang đến không gian nội thất rộng rãi đậm chất limousine với cấu hình 6 ghế (2 ghế độc lập ở mỗi hàng).

V 250 AMG có thiết kế bên ngoài thể thao và khỏe khoắn hơn so với bản V 250 Luxury.

Ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên: Đúng như tên gọi, V 250 AMG sở hữu gói ngoại thất thể thao AMG với nhiều chi tiết đặc trưng như cản trước 3 khoang, lưới tản nhiệt kim cương và đặc biệt là mâm xe thể thao AMG 19-inch 7 chấu kép.

Kết hợp với kính khoang sau tối màu và chiều dài vượt trội, V 250 AMG gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính và đầy sức hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. V 250 AMG cũng được trang bị sẵn giá để đồ trên nóc xe nhằm giúp khách hàng tăng thêm khả năng tiện dụng trong những chuyến đi dã ngoại.

Khoang thương gia tối tân: Tương ứng với ngoại thất, “khoang thương gia” của V 250 AMG cũng được ốp trang trí vân carbon đẹp mắt. Việc điều khiển chiếc xe dài gần 5,4 m không đáng ngại khi người lái có sự hỗ trợ của Camera 360 và hàng loạt công nghệ tương tự như V 250 Luxury.

Nội thất V 250 AMG cũng được ốp trang trí vân carbon đẹp mắt.

Tuy nhiên, sự khác biệt của V 250 AMG lại nằm ở phía sau. Hàng ghế giữa với 2 ghế thương gia cỡ lớn điều chỉnh điện với bộ nhớ ghế riêng biệt, tích hợp cả đệm đỡ bắp chân mang đến sự riêng tư và thoải mái tối đa cho hành khách. Đặc biệt, 2 ghế thương gia này còn có chức năng massage.

“Khoang thương gia” còn sở hữu hệ thống âm thanh Burmester với 15 loa và tổng công suất 640 watt, sẵn sàng chiều lòng những tín đồ audiophie khó tính. Đây sẽ là “spa di động” ưa thích của những vị khách VIP, giúp họ giải tỏa căng thẳng và tái tạo thể lực, trí lực. Hàng ghế thứ 3 với 2 ghế độc lập, tích hợp tựa tay riêng biệt cũng mang đến sự riêng tư và tiện lợi cho hành khách.

Hàng ghế giữa của V 250 AMG với 2 ghế thương gia cỡ lớn điều chỉnh điện với bộ nhớ ghế riêng biệt.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân, V 250 AMG còn quan tâm đến cả nhu cầu gia đình. Xe được trang bị tủ lạnh thể tích 3.2 lít và khay để cốc có chức năng điều chỉnh 2 mức nhiệt độ nóng/lạnh. Tủ lạnh này được cố định ở khu vực bệ tựa tay trung tâm hàng ghế trước, rất thuận tiện trong việc sử dụng.

Khoang sau còn được trang bị cửa sổ thông gió đóng/mở điện riêng, cổng lắp đặt giá để Ipad và các thiết bị giải trí. Toàn bộ kính xe là loại cách nhiệt cao cấp, mang đến sự thoải mái ở mọi vị trí.

V 250 AMG có mức giá 3,129 tỷ đồng tại Việt Nam.

Với mức giá 3,129 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT), V 250 AMG được kỳ vọng sẽ tạo ra một “cơn sốt” trên thị trường xe MPV hạng sang khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của đối tượng khách hàng doanh nhân và gia đình.

Với cả 2 phiên bản V 250, khách hàng có thể lựa chọn 11 màu ngoại thất và 2 tùy chọn màu nội thất. Xe được bảo hành chính hãng 3 năm và có thể mở rộng thành 5 năm./.

Khám phá Mercedes GLS 63 2020 vừa ra mắt VOV.VN - Nếu bạn cảm thấy Mercedes GLS 450 2020 hay 580 chưa đủ nhanh thì biến thể GLS 53 4MATIC+ mới với động cơ twin-turbo V8 sẽ làm bạn hài lòng.