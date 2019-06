Tanner Foust và Genesis tái hiện cảnh quay trong phim “Baby Driver“

Ý tưởng nhằm tạo ra những cảnh lái xe kinh điển từ những bộ phim mang tính biểu tượng, sau đó chiếu cho người xem thấy nó được tạo ra như thế nào thông qua một video hậu trường.

Với nỗ lực đó, Genesis đã hợp tác với Donut Media cũng như người kỳ cựu trong nghành công nghiệp phim và những lái xe chuyên nghiệp như Tanner Foust – người đóng vai chính trong tập đầu tiên của seri phim ‘‘Art Of The Stunt”.

“Chiếc Genesis G70 thể hiện tinh thần lái xe mạnh mẽ, do đó rất tự nhiên khi thể hiện sức mạnh của nó thông qua những cảnh quay với những pha hành động mạo hiểm” - Giám đốc marketing của Genesis Motor American – ông Kate Fabian cho biết.

Phần thứ 2 của seri phim cho thấy, Foust đã vinh danh một cảnh trong bộ phim "Baby Driver". Cảnh phim cho thấy sự cố gắng với một pha drift ngược 180 độ trước mặt một chiếc xe tải chỉ cách có vài cm.

Về mặt kỹ năng, Foust đã thực hiện một cách hoàn hảo (không có gì bất ngờ ở đây), tuy nhiên chúng tôi đã xem lại 6 phút đầu của bộ phim "Baby Drive" và dường như Genesis đã thực sự sao chép một số động tác drift của nhân vật chính.

Trong khi đó, tập đầu tiên của ‘‘Art Of The Stunt’’ có một pha nguy hiểm ngoạn mục hơn từ Fast and Furious. Phần thứ ba và phần cuối cùng của bộ truyện, nó sẽ được phát hành vào tuần tới vào ngày 19/6./.

