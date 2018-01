Thị trường ô tô Việt Nam “lao dốc” trong năm 2017

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 12/2017 tiếp tục ghi nhận sự sôi động ở tất cả các phân khúc xe.

Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.882 xe, bao gồm 14.621 xe du lịch; 11.889 xe thương mại và 1.372 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 14%; xe thương mại tăng 13% và xe chuyên dụng giảm 6% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường năm 2017.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.047 xe, tăng 13% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.835 xe, tăng 11% so với tháng trước.

Trong đó, Toyota Vios và Innova là hai mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là 2.757 và 1.403 xe, Ford Ranger xếp vị trí thứ 3 với tổng cộng 1.398 xe được bán ra trong tháng 12/2017.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của tháng 12/2017 không thể giúp thị trường ô tô Việt Nam đạt được kết quả dương so với năm 2016. Tính đến hết tháng 12/2017, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12/2017 đạt 272.750 xe các loại - giảm 10% so với cùng kì năm ngoái. Xe ô tô du lịch giảm 15%; xe thương mại giảm 2% và xe chuyên dụng giảm 12% so với cùng kì năm ngoái.

Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất tháng 12/2017.

Sự sụt giảm này được các chuyên gia nhận định là do sự thay đổi liên tục về giá bán của các mẫu xe từ đầu năm 2017 khiến khách hàng băn khoăn, do dự trước quyết định mua xe. Cùng với đó là tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng sẽ mua được xe giá rẻ vào đầu năm 2018 khi thuế nhập khẩu xe từ khu vực ASEAN sẽ về 0% từ 1/1/2018./.

