Thị trường xe cũ: Xe sang gặp khó, xe giá rẻ lên ngôi

Những tác động từ xã hội luôn có ảnh hưởng lớn đến thị trường ô tô tại Việt Nam. Trong khi các xe sản xuất và lắp ráp nội địa mới vẫn đang nhận được hỗ trợ từ chính sách giảm 50% lệ phí đến hết năm 2020 thì người kinh doanh xe cũ vẫn dựa vào nội lực của bản thân sau nhiều biến động.

Xe sang cũ dễ mua, khó bán

Giống như các ngành kinh doanh khác, các cửa hàng xe cũ phải cân đối được giữa nguồn nhập vào và lượng bán ra. Do đó, dịch Covid-19 có lẽ đang tác động nhiều nhất đến những người bán xe sang cũ vì hiện số người tìm mua các dòng ô tô này đang khá ít ỏi.

Nhiều cửa hàng xe cũ chịu tác động của dịch Covid-19, đặc biệt là những cửa hàng kinh doanh xe sang đã qua sử dụng.

Anh Nguyễn Văn Chung – chủ cửa hàng xe sang cũ Chung An trên đường Nguyễn Chánh (Hà Nội) - chia sẻ: “Xe sang hiện tại đang khó bán hơn do trước đây các doanh nghiệp làm ăn tốt họ mới có nhu cầu đổi xe khác, còn sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì các công ty thường bán xe sang đi để trang trải”. Do đó, nguồn nhập xe sang cũ khá dồi dào nhưng ở chiều ngược lại, các cửa hàng cũng khó bán xe ra thị trường.

Theo anh Chung: “Xe sang thường mất giá trị qua thời gian khá nhanh, hiện tại trong cửa hàng còn chiếc lâu nhất từ 6 tháng trước mà hiện chưa bán được”.

Ngoài ra, khó khăn còn nằm ở việc phải chi trả tiền thuê mặt bằng do chủ nhà không giảm tiền trong tháng ‘giãn cách xã hội’, đồng thời cửa hàng vẫn phải trả lương cho nhân viên như bình thường, anh Chung cho hay.

Trong khi đó, hiện ngày càng nhiều người tham gia ngành kinh doanh xe cũ khiến cuộc cạnh tranh về giá và lợi nhuận ngày càng gay gắt. “Ngại nhất là những anh em mới làm, họ thường mua các xe cũ của người dùng với giá cao và chấp nhận bán đi hòa hoặc lỗ”, anh Chung chia sẻ.

Các mẫu xe cũ hạng sang rất kén khách.

Cùng quan điểm này, anh Nguyễn Văn Hùng – nhân viên của cửa hàng ô tô cũ Thăng Long trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) cho biết: “Lượng người kinh doanh xe cũ tăng, đặc biệt là người mới làm, đẩy giá mua vào cao nên việc mua lại ôtô cũng khó hơn”.

Tuy nhiên, xe cũ dạng phổ thông ở cửa hàng hiện tại “vẫn đạt doanh số bình thường như trước, nhưng hiện giá bán đã rẻ hơn so với khoảng 6 tháng trước. Xe cũ mua về chỉ 2 đến 3 ngày là bán được, mỗi tháng cửa hàng hiện vẫn có doanh số 40 đến 60 chiếc”.

Còn theo chia sẻ của anh Phương – một người kinh doanh xe cũ lâu năm, nhiều năm trở lại đây lượng xe cũ bán ra đã có sự giảm sút nhất định. Điều này do nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là nhờ các chính sách nhà nước hỗ trợ cho ô tô mới như: Miễn thuế nhập khẩu, giảm phí trước bạ,…..

Tìm mọi cách để bán xe

Đối với cửa hàng kinh doanh xe sang cũ của anh Chung, trong thời điểm này, anh đã quyết định mở thêm mảng buôn bán xe cũ giá rẻ hơn để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

“Trước đây, khách hàng đến đổi xe thì bên cửa hàng sẽ nhập lại xe cũ của họ với giá hợp lý. Còn hiện tại, chúng tôi mở thêm mảng ô tô tầm trung và giá rẻ do khó bán xe sang hơn trước đây”.

Hiện tại các mẫu xe cũ tầm trung và phổ thông thường được các chủ showroom kinh doanh xe ưu tiên mua vào hơn là xe sang.

Anh Chung cũng cho biết, trong thời gian sau dịch, doanh số xe phổ thông cũng có giảm khá nhiều, nhưng sau một thời gian đã tăng trở lại: “Đối với xe phổ thông cũ, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 cũng khiến doanh số giảm 20% so với trước đây. Từ ngày kết thúc giãn cách xã hội, lượng xe bán cũng tăng trưởng hơn”.

Trong khi đó, những biện pháp kéo khách hàng qua “quảng cáo trên mạng xã hội, đăng tin lên trang rao vặt, hay nguồn giới thiệu từ bạn bè” vẫn được các cửa hàng tận dụng như trước. Tuy nhiên, chi phí quảng cáo đã có mức cao hơn so với trước đây khiến họ cũng phải cân nhắc hơn.

Theo các chủ cửa hàng xe cũ, lượng khách hàng hiện tại đã tăng lên khá tốt so với thời điểm dịch Covid-19 còn tồn tại trong cộng đồng. Chủ yếu điều này đến từ hoạt động hiện đã trở lại bình thường ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, tâm lý người mua hàng đã thay đổi do chính sách mới, anh Chung thông tin: “Họ thường chờ đợi lệ phí trước bạ giảm 50%, do đó lượng xe bán ra chững lại một thời gian. Nhưng tôi nghĩ từ giờ trở đi thị trường xe cũ sẽ ổn định trở lại với một mặt bằng giá mới. Xe cũ giảm giá do xe mới được nhiều khuyến mại, ưu đãi và chính sách hỗ trợ”.

Điều này được minh chứng ngay ở thời điểm hiện tại khi anh Chung cho biết: “Xe cũ ở cửa hàng đã giảm 15 - 20 triệu so với trước khi có mức giảm 50% lệ phí trước bạ”.

Các chủ showroom xe cũ dự đoán, thị trường xe đã qua sử dụng cuối năm sẽ không quá nhiều biến động.

Tuy nhiên, theo dự đoán, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất và lắp ráp nội địa mới từ nay đến cuối năm cũng có tác động tốt, “vì khi xe mới giảm giá, nhiều người mua ô tô mới với giá tốt hơn và bán xe cũ đi nên lượng giao dịch sẽ vẫn tốt”.

Anh Hùng cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng: “Ảnh hưởng của chính sách mới từ nay đến hết năm sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều. Người dân mua xe mới nhiều vì giảm phí... thì lại có lượng xe cũ cần bán ra".

Trong khi đó, về quy định mới về việc bán hoặc trao tặng xe phải nộp lại giấy đăng ký và biển số cho cơ quan chức năng, anh Chung cho biết việc này không có ảnh hưởng quá nhiều vì “bên cửa hàng tôi luôn rút lại hồ sơ để khách hàng làm thủ tục lại và ô tô là tài sản đắt tiền nên người mua ngoại tỉnh thường sẽ tự đăng ký lại để đứng tên luôn”.

Anh Phương chủ showroom xe Hòa Bình - Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) chia sẻ: “Thực tế, quy định mới đó không ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh xe cũ, nếu có cũng chỉ là thời gian làm thủ tục dài hơn bình thường một chút”.

Như vậy, thị trường xe cũ hiện tại đang phân chia ra hai con đường khá rõ ràng, những người buôn bán ô tô phổ thông vẫn tiếp tục có các khách hàng đều đặn còn người kinh doanh xe sang cũ vẫn phải tiếp tục chờ đến khi các doanh nghiệp hồi phục tốt hơn để trở lại với doanh số trước đây.

Hơn hết, xe cũ có bán được hay không cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào xe mới, các đại lý bán được càng nhiều xe mới thì lượng xe cũ do người dùng bán ra càng dồi dào, giá xe sẽ tốt hơn cho khách hàng./.