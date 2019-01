Tim hiểu về Toyota RAV4 Hybrid cho thị trường châu Âu

Toyota RAV4 hoàn toàn mới là mẫu xe mới nhất của hãng (và là mẫu SUV đầu tiên) được sử dụng nền tảng TNGA của Toyota. Nhờ vào nền tảng TNGA, mẫu RAV4 mới có trọng tâm thấp hơn nhiều, cùng thân xe cứng hơn 57% cùng sự cân bằng trọng lượng gần như hoàn hảo 51-49. Không có gì ngạc nhiên khi Toyota có thể đưa ra những tuyên bố táo bạo khi nói về khả năng xử lý của RAV4, không chỉ cung cấp ổ đĩa tốt hơn, chính xác hơn mà còn tinh tế hơn bao giờ hết. Khách hàng tại châu Âu có thể lựa chọn giữa 2 phiên bản của Toyota RAV4 Hybrid - 1 cầu và 2 cầu, cả hai đều sử dụng hệ truyền động hybrid 2.5 lít mới. Phiên bản truyền động cầu trước cung cấp 215 mã lực, còn phiên bản truyền động 4 bánh cung cấp 219 mã lực. Thời gian để tăng tốc từ 0 - 100 km/h là 8,1 giây. Toyota cũng đã công bố số liệu tiết kiệm nhiên liệu đầu tiên của mẫu RAV4 Hybrid AWD-i thị trường châu Âu, cung cấp kết hợp 4,4 lít/100km và 100g/km C)2. Phiên bản AWD cũng có hệ dẫn động 4 bánh được cải thiện đáng kể, giúp mẫu RAV4 Hybrid mới di chuyển tốt hơn trên nhiều điều kiện đường khác nhau. Hệ thống AWD-i điện được thiết kế lại để cung cấp hiệu suất mạnh mẽ hơn và xử lý an toàn hơn, kể cả đường off-road. Sự phân chia mô-men xoắn trước-sau có thể thay đổi từ 100:0 tới 20:80, tùy thuộc điều kiện lái xe. Toyota RAV4 Hybrid mới cũng sẽ có hệ thống kiểm soát vi sai chống trượt được gọi là Trail Mode, để đảm bảo độ bám và kiểm soát tốt nhất có thể trên các bề mặt trơn trượt. Chất lượng nội thất đã được cải thiện với những vật liệu mềm mại và chau truốt hơn, đồng thời cung cấp nhiều không gian chứa đồ hơn. Cốp xe hiện có dung tích 580 lít, nhiều hơn 79 lít so với mẫu xe trước đó. Những tính năng khác của cabin bao gồm cửa số trời toàn cảnh, ghế có hệ thống làm mát, sạc không giây, 5 cổng USB, và gương chiếu hậu điện lần đầu tiên có trên xe Toyota. Tất cả các mẫu xe đều đi kèm với bộ hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống Pre-Collision System với khả năng phát hiện người đi bộ, thích ứng hành trình thông minh, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ tài xế và hơn nữa./.

