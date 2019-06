Top 10 chiếc xe điện có phạm vi hoạt động lớn nhất

9. Nissan Leaf Plus: Đứng ở vị trí thứ 9 là chiếc Nissan Leaf Plus. Hoạt động như một phiên bản phạm vi lớn so với chiếc Leaf tiêu chuẩn, chiếc Leaf Plus có bộ pin lithium-ion lớn hơn và động cơ điện có mạnh mẽ hơn một chút. Xe có thể đi được 361 km với một lần sạc và đạt mức 0.2 kWh/km theo EPA.