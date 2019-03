Trọn bộ ảnh và video Porsche Cayenne Coupe hoàn toàn mới

Những đặc điểm nổi bật của Porsche Cayenne Coupe mới chính là những đường nét sắc hơn so với phiên bản thường, cùng thiết kế đuôi xe được Porsche mô tả là độc nhất, cánh lướt gió hậu thích ứng, thêm vào đó là trần xe panaramic cố định bằng kính (trang bị tiêu chuẩn) hoặc bằng sợi carbon (trang bị tùy chọn). “Mẫu Coupe bao gồm tất cả những đặc điểm kỹ thuật nổi bật của mẫu Cayenne hiện tại, nhưng có thêm thiết kế động lực học hơn nữa và những chi tiết kỹ thuật mới giúp định vị chiếc xe tiến bộ hơn, thể thao hơn và cảm xúc hơn”, Chủ tịch Oliver Blume của Porsche cho biết. Mẫu Cayenne Coupe cũng có phần kính chắn gió trước và cột A nông hơn so với phiên bản thường, và phần mái thấp hơn 19,8 mm. Những tính năng thiết kế khác bao gồm cửa sau được thiết kế mới, khung biển số được tích hợp vào cản xe, thêm phần cánh lướt gió hậu được mở rộng thêm 134,6 mm ở vận tốc 90 km/h. Trong khi đó, lựa chọn mái paranomic bằng sợi carbon lần đầu được ra mắt với dòng xe Cayenne, và chỉ độc quyền cho mẫu Coupe. Lựa chọn này là 1 trong 3 gói thể thao, gồm cả các tính năng Sport Design và cặp la-zăng GT Design 22 inch hợp kim nhẹ mới, vải ghế Pepita, thêm sợi carbon và các chi tiết Alcantara cho nội thất. Với mẫu Cayenne Turbo Coupe, gói này còn bao gồm cả hệ thống xả thể thao. Các biến thể của Cayenne Coupe tự hào với tiêu chuẩn có hệ thống treo tự động PASM của Porsche, cũng như gói Sport Chrono Package và la-zăng 20 inch. Các tiêu chuẩn khác còn có ghế ngồi thể thao có thể điều chỉnh 8 hướng và băng ghế hậu với các đặc điểm ghế riêng. Chiều cao ghế hậu thấp hơn 300mm so với mẫu Cayenne thông thường. Không gian chứa đồ có thể tích 622 lít, có thể tăng lên 1.537 lít nếu gập hàng ghế sau. Phiên bản Turbo có sức chứa ít hơn chút với thể tích lần lượt là 600 lít tới 1.509 lít khi gập ghế. Ban đầu, người mua có thể đặt hàng mẫu Cayenne Coupe mới với 2 lựa chọn động cơ. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn V6 3.0 lít 335 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,7 giây (5.6 giây khi dùng gói thể thao nhẹ cân) và đạt vận tốc tối đa 243 km/h. Còn lại là mẫu Cayenne Turbo Coupe flagship sử dụng động cơ twin-turbo V8 4.0 lít công suất 541 mã lực và mô-men xoắn 768 Nm, chỉ mất 3,7 giây để tăng tốc lên 100 km/h và có vận tốc tối đa 286 km/h. Khách hàng tại Mỹ có thể mua mẫu Cayenne Coupe mới tại showroom vào mùa thu này với giá bán lẻ từ 75.300 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng). Phiên bản đắt nhất dòng sẽ có giá lên tới 130.100 USD (3 tỷ đồng). Mức giá này đắt hơn so với các đối thủ như: BMW X6 giá 63.550 USD (1,5 tỷ đồng), Audi Q8 giá 67.400 USD (1,6 tỷ đồng) và Merercedes-Benz GLE Coupe giá 71.350 USD (1,64 tỷ đồng). 4566d6099ce83e0ab74f5d838af0f12b/5c9ca886/2019_03_25/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/2020_Porsche_Cayenne_Turbo_Coupe__Driving.mp4

