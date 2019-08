Video: Quái xế Nissan GT-R 1100 mã lực đạt vận tốc 345 km/h

Trong bài kiểm tra standing mile (chạy 1 dặm từ vị trí xuất phát), mẫu siêu xe Nhật Bản đã đạt được vận tốc đáng kinh ngạc 344,760 km/h. Đây không phải mẫu xe nguyên bản, mà đã được chỉnh sửa động cơ 3.8 lít twin-turbo V6.

Đội ngũ phía sau bài kiểm tra đã công bố thông tin về mẫu xe thể thao này: Xe có công suất 1.100 mã lực và mô-men xoắn 1.152 Nm. Con số này giúp mẫu xe trở nên mạnh mẽ hơn nhiều mẫu hypercar tại thời điểm hiện tại (theo lý thuyết), và có thể trở thành một "quái xế" thực thụ khi được đặt dưới sự điều khiển của một tay lái lão luyện.

Thời tiết ngày hôm đó hoàn hảo cho buổi chạy, với nhiệt độ 23 độ C được ghi nhận vào lúc 10h sáng EST, nhiệt độ bề mặt 25 độ C và sức gió 0 km/h. Vào thời điểm 3 giờ chiều khi đội ngũ thực hiện nhiều bài kiểm tra hơn, nhiệt độ bên ngoài là 26 độ C, nhiệt độ bề mặt là 33,9 độ C và sức gió 14,5 km/h./.