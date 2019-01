Việt Nam tiêu thụ gần 300.000 xe ô tô trong năm 20018

PC_Article_AfterShare_1

Theo thông báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng trong tháng 12/2018 đạt 34.234 xe, bao gồm: 23.984 xe du lịch, 9.745 xe thương mại và 505 xe chuyên dụng.

Tháng 12/2018 đạt 34.234 xe ô tô được bán ra thị trường.



Trong đó, doanh số của xe lắp ráp trong nước đạt 21.407 xe, tăng 10,2% và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.827 xe, tăng 11,7% so với tháng trước. Kết quả này giúp doanh số thị trường ô tô Việt Nam cả năm đạt 288.683 xe, tăng gần 6% so với năm 2017. Như vậy mức tăng trưởng trong năm 2018 kém xa so với mục tiêu 10% đặt ra từ đầu năm.

Tuy không tăng trưởng mạnh nhưng có thể thấy năm 2018 có nhiều dấu hiệu tích cực đối với ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Theo đó, doanh số xe lắp ráp tăng tới 10,6% so với năm trước, đạt 215.704 xe bán ra.

Theo giới kinh doanh dự đoán, năm 2019, khi thị trường ô tô đã ổn định hơn về mặt chính sách cũng như không còn vướng mắc trong việc nhập khẩu xe, thị trường ô tô sẽ có bước đột phá mới./.

