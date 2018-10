Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 9/2018

Dựa vào số liệu công bố của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam) và Hyundai Thành Công (HTC), dưới đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 9/2018. 1. Toyota Vios: Trong tháng 9/2018, Vios tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu thị trường với doanh số 2.338 chiếc tăng trương 36,7% so với tháng 8/2018 (1.710 xe). 2. Hyundai i10: Tuy doanh số giảm 2,9% so với tháng 8/2018 (1.610 xe) nhưng mẫu xe cỡ nhỏ của Hyundai vẫn giữ vị trí thứ 2 với 1.572 chiếc được bán ra. 3. Hyundai Accent: Mẫu sedan hạng B của Hyundai xếp thứ 3 với 1.305 chiếc giảm 5,3% so với tháng 8/2018 (1.378). 4. Toyota Innova: Xe vẫn giữ vị trí thứ 4 trong danh sách với doanh số 1.259 chiếc tăng 17,4% so với tháng 8/2018 (1.072 xe). 5. Kia Cerato: Vượt qua Fortuner với 1.189 chiếc được bán ra, Kia Cerato leo lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. (Ảnh: Kia Việt Nam) 6. Toyota Fortuner: Tuy có doanh số cáo hơn tháng 8 (926 xe) nhưng Fortuner lại tụt xuống một bậc so với tháng 8/2018 do chỉ bán được 1.165 xe kém Kia Cerato 24 xe. (Ảnh: Toyota Việt Nam). 7. Mazda 3: Với 975 chiếc được bán ra, mẫu sedan hạng B của Mazda đứng vị trí thứ 7 trong danh sách này. (Ảnh: Mazda Việt Nam). 8. Honda CRV: Là gương mặt mới trong danh sách, xe có doanh số trong tháng 9/2018 đạt 867 chiếc, tăng 20,4% so với tháng 8/2018. (Ảnh: Honda Việt Nam). 9. Honda City: Mẫu sedan của Honda tụt 2 bậc so với tháng trước, bán được 858 chiếc trong tháng 9/2018 đứng vị trí thứ 9. 10. Mazda CX-5: CX-5 là mẫu xe cuối cùng trong danh sách, Mazda CX-5 bán được 851 chiếc trong tháng 9/2018 tăng 14,7% so với tháng 8/2018. (Ảnh: Zing).

