Thắt dây an toàn giúp giảm nguy cơ tai nạn cho trẻ em

Vừa qua, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và đào tạo, Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) đã phối hợp cùng GM Việt Nam phát động chiến dịch an toàn cho trẻ em "Bảo vệ điều quý giá nhất của bạn". Chiến dịch an toàn với chủ đề cho trẻ em ngồi ghế sau và thắt dây an toàn gồm một chuỗi các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức bảo vệ trẻ em khi đi ô tô.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu ngăn chặn thương vong không đáng có ở trẻ nhỏ bằng việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của ghế an toàn trẻ em cũng như nhấn mạnh trách nhiệm của cha mẹ trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngồi trên ô tô.

Lễ phát động chiến dịch được tổ chức tại tại Trường tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết từ năm 2011 đến nay, tai nạn giao thông tại Việt Nam đã giảm liên tục, tuy nhiên, mỗi ngày vẫn còn hơn 20 người tử vong và 60 người bị thương do tai nạn giao thông.

Theo Quỹ AIP, tai nạn giao thông ở Việt Nam gây ra khoảng 22.419 ca tử vong và làm hơn 453.617 người bị thương mỗi năm, thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ USD. Trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương. Cứ 4 phút, trên thế giới có một trẻ tử vong vì tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, mỗi năm, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 2.000 trẻ em. Đây là một trong hai nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ Việt Nam từ 5 đến 14 tuổi.

Đối với trẻ nhỏ, thắt dây an toàn là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa tử vong và thương tích nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra tai nạn. Người ngồi trên xe không thắt dây an toàn có nguy cơ bị bật khỏi xe cao gấp 30 lần trong khi va chạm. Hơn 75% trường hợp bị bật khỏi xe trong một vụ va chạm nghiêm trọng đều tử vong do thương tích.

Cũng theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế trước giảm được 45 - 50 % nguy cơ tử vong và từ 20 - 45 % nguy cơ bị thương nghiêm trọng; giảm được từ 25 - 75% nguy cơ tử vong và bị thương ở vị trí ghế sau, khi tai nạn giao thông xảy ra.

Các đại biểu, phụ huynh được hướng dẫn thực hành việc thắt dây an toàn đúng cách hay sử dụng ghế an toàn trên xe tại lễ phát động.

Vì vậy, ông Greig Craft, Chủ tịch quỹ Phòng chống Thương vong châu Á khuyến cáo: “Để bảo vệ con trẻ của chúng ta và tiếp tục phổ biến văn hóa an toàn giao thông, chúng ta cần khuyến khích các thói quen an toàn cho tất cả người tham gia giao thông, dù là đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn".

Đồng thời, tại lễ phát động, các đại biểu cũng như phụ huynh và em nhỏ đã được tham gia buổi hội thảo chia sẻ kiến thức cần thiết như việc thắt dây an toàn đúng cách hay sử dụng ghế an toàn trên xe. Việc thắt dây an toàn tuy đơn giản nhưng nếu không thực hiện đúng sẽ không mang lại nhiều tác dụng. Dây an toàn phải được vòng qua vai đồng thời cũng phải qua hông của trẻ em.

Bên cạnh đó, phim tuyên truyền cũng như bài hát được sáng tác riêng cho chiến dịch mang tên “Điều quý giá” bởi nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý cũng góp phần giúp lan tỏa thông điệp mạnh mẽ, nhắc nhở các bậc cha mẹ không chỉ dừng lại ở sự quan tâm chăm sóc mà còn cần luôn bảo đảm sự an toàn cho con cái, điều quý giá nhất của chúng ta./.

