Ford EcoSport 2018 - “Lột xác” để thay đổi

Ford gần như "lột xác" cho EcoSport 2018 tuy đây chỉ là phiên bản nâng cấp (facelift) giữa dòng đời sản phẩm. Ngoại thất chỉnh sửa hợp thời hơn; nội thất trang bị thêm nhiều tính năng; thêm phiên bản động cơ và hộp số mới…

Hơn hết, Ford EcoSport 2018 tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam với kỳ vọng được hưởng mức thuế nhập khẩu linh-phụ kiện 0% theo yêu Nghị định 125/2017 của Chính phủ. Từ đó, có cơ sở để hạ giá thành xe tới tay người tiêu dùng.

Ford EcoSport 2018

Sửa nhược điểm từ phiên bản cũ, thêm tính năng mới với định vị “Street Smart – chuyên gia đường phố", EcoSport là sản phẩm mang nhiều kỳ vọng tăng trưởng doanh số của Ford Việt Nam.

Tổng thể ngoại thất EcoSport 2018 không nhiều thay đổi so với phiên bản cũ. Những đường nét trên xe được tạo hình cứng cáp, rắn rỏi hơn. Đèn chiếu sáng dạng bóng halogen, khuếch đại bằng thấu kính projector vuốt rộng hơn, ôm sát lưới tản nhiệt hình lục giác thay vì lưới tản nhiệt hai phần ở phiên bản trước. Đuôi xe được tinh chỉnh để hợp phong cách hơn với phần đầu xe.

Tương tự phiên bản cũ, Ford EcoSport 2018 sử dụng hệ khung gầm B2E toàn cầu của Ford, chung với các mẫu xe như Ford Fiesta hay Mazda2. Hệ khung gầm (platform) này ấn tượng bởi được cấu thành bằng thép chịu lực cao và thép siêu cứng Boron.

Trục cơ sở đạt 2.519mm.

Các thông số về kích thước của EcoSport được giữ nguyên so với phiên bản trước. Thân xe dài 4.241mm, rộng 1.765mm và cao 1.658mm. Trục cơ sở đạt 2.519mm. Do kích thước nhỏ, mẫu xe đô thị này sở hữu bán kính vòng quay chỉ 5,4m, tiện cho di chuyển hàng ngày trong phố.

Nội thất Ford EcoSport 2018 là điểm gây ngạc nhiên nhất, sẽ là đôi chút hụt hẫng cho khách hàng sử dụng EcoSport cũ. Nội thất ở phiên bản cũ có hơi hướng tối giản, cục mịch thì ở phiên bản mới, mọi thứ được phơi bày ra toàn bộ, mang nhiều ảnh hưởng từ các mẫu xe ở phân khúc trên như Ford Focus.

Các chất liệu nhựa giả da bọc trên táp-lô, táp-pi cửa, cửa gió điều hòa, hộc găng tay… hay da bọc ghế, da bọc vô-lăng… đều tạo cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng thực tế.

Nội thất xe mang phong cách hiện đại.

Theo đại diện của Ford Việt Nam, phiên bản EcoSport cũ được lắp ráp theo tiêu chuẩn Ấn Độ còn phiên bản mới được lắp ráp theo tiêu chuẩn Âu-Mỹ, nên sẽ có những thay đổi rõ rệt trong việc sử dụng chất liệu để cấu thành xe.

Chính giữa bảng táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 8inch tích hợp giao diện SYNC thế hệ thứ 3 với tính năng điều khiển bằng giọng nói, các kết nối CarPlay với smartphone, đàm thoại rảnh tay Bluetooth… Ford cũng trang bị cho EcoSport 2018 trang bị khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động một vùng, hai khe cắm USB, cổng giải trí âm thanh AUX...

Ford đã tích hợp cho EcoSport những trang bị của phân khúc xe cỡ C, thậm chí là cỡ D với các tiện ích như My Key, thiết lập cá nhân một số tính năng của xe như cảnh báo tốc độ, nhiên liệu, thắt dây đai an toàn hay mức âm thanh. Bằng cách lập trình các phím riêng biệt, Ford EcoSport 2018 có khả năng xác định được ai đang lái xe và sẽ tự động thay đổi cài đặt phù hợp với từng người.

Vô-lăng 3 chấu đáy vát mang đến cảm giác thể thao, khỏe khoắn.

EcoSport 2018 được trang bị tính năng Auto Start/Stop – tự khởi động động cơ trên phiên bản cao cấp. Bên cạnh đó, hệ thống camera và cảm biến có khả năng cảnh báo vật cản bằng âm thanh và hình ảnh sẽ hỗ trợ người lái khi di chuyển và lùi đỗ xe ở nơi có khoảng cách chật hẹp.

Ở nội thất, tiện nghi sử dụng hàng ngày được nâng cấp hơn so với phiên bản cũ. Quanh xe có tới 25 hộc đựng đồ, hàng ghế hai thêm bệ tì tay và có thể chủ động khoá/mở cửa bằng nút bấm như ở vị trí của tài xế. Hàng ghế hai cũng có thể gập phẳng toàn bộ để tăng không gian chứa hàng phía sau lên tới 1.145 lít. Đây là tính năng mà các đối thủ cùng phân khúc chưa có.

Công nghệ an toàn trên Ford EcoSport 2018 phiên bản cao cấp gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng thân xe điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và 6 túi khí bên trong cabin.

Động cơ EcoBoost tăng áp dung tích 1.0L được trang bị trên EcoSport 2018.

Ford Việt Nam trang bị cho EcoSport 2018 hai phiên bản động cơ tuỳ chọn. Động cơ EcoBoost tăng áp dung tích 1.0L từng giật giải "mỏi tay" ở các triển lãm hay công nghệ khắp thế giới, nay được lắp trên EcoSport 2018.

Phiên bản động cơ thứ hai được đặt tên Dragon, dung tích 1.5L ba xi-lanh Ti-VCT công suất 120 mã lực. Đây là phiên bản động cơ hoàn toàn mới, thay thế cho loại cũ là Duratec 1.5L bốn xi-lanh. Động cơ Dragon với thân máy được đúc bằng hợp kim nhôm, trọng lượng giảm tới 10% nhưng công suất tăng thêm 10% và sức kéo tăng 7% so với động cơ Duratec thế hệ cũ.

Theo đó, Ford Việt Nam cũng "khai tử" hộp số Powershift 6 cấp ly hợp kép bởi những rủi ro đến từ điều kiện vận hành tại thị trường Việt Nam. Thay vào đó, phiên bản EcoSport 2018 sử dụng hộp số tự động 6 cấp thông thường.

Ford EcoSport tại thị trường Việt Nam có 5 phiên bản. Phiên bản cao cấp nhất Titanium 1.0 EcoBoost giá 689 triệu đồng. Phiên bản Titanium 1.5 Dragon giá 648 triệu đồng. Phiên bản Trend ở giữa, 1.5L số tự động giá 593 triệu đồng. Hai phiên bản rẻ nhất, tùy chọn số sàn và số tự động có giá lần lượt là 545 triệu đồng và 569 triệu đồng./.

Một số hình ảnh khác của Ford EcoSport 2018:

Thiết kế mới giúp Ford EcoSport 2018 ấn tượng và thể thao hơn.

Cụm đèn hậu không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước.



Chụp ốp bánh xe dự phòng với thiết kế mâm thép mới treo bên ngoài.



Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan.

La-zăng titan kích thước 17 inch.

Nội thất của Ford EcoSport mới được điều chỉnh đáng kể. Mang tới sự hiện đại và cao cấp hơn.

EcoSport mới còn được trang bị hệ thống SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch cải tiến. SYNC 3 trên Ford Ecosport mới có thể kết nối GPS với các điện thoại có hệ điều hành hỗ trợ Car Play. Bên cạnh đó, hệ thống camera và cảm biến có khả năng cảnh báo vật cản bằng âm thanh và hình ảnh sẽ hỗ trợ người lái khi di chuyển và lùi đỗ xe ở những vị trí chật hẹp.

Cụm đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật kết hợp giữa điện tử và analog giúp tài xế dễ theo dõi các thông số kỹ thuật khi xe vận hành.

Ford EcoSport 2018 được trang bị hệ thống điều hòa tự động.

So với thế hệ trước, Ford EcoSport mới còn được trang bị cửa sổ trời.

