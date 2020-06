Lễ ra mắt Kawasaki Ninja 300 bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ban đầu chiếc Kawasaki Ninja 300 đạt tiêu chuẩn khí thải BS6 dự kiến sẽ được ra mắt thị trường Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 9 - 10/2020. Tuy nhiên, do sự lây lan của đại dịch Covid-19, toàn bộ đất nước đã bị phong tỏa đến hết tháng 3. Hệ quả là như những công ty khác, trong đó có Kawasaki phải tạm thời ngừng hoạt động. Và điều này tác động đến việc ra mắt chiếc Ninja 300.

Trong khi đất nước vẫn đang bị phong tỏa, các cơ quan hữu quan đã giãn cách tại một số nơi. Vào ngày 1/5/2020, chính phủ Ấn Độ đã thông báo một hướng dẫn mới liên quan đến việc nối lại hoạt động sản xuất, công nghiệp và thương mại. Vì Ninja 300 là một phiên bản được bản địa hóa mạnh mẽ, nó sẽ dài hơn một chút so với những mẫu xe khác.

Theo những nguồn tin có được, do cuộc khủng hoảng do Covid-19 tạo ra việc ra mắt chiếc Kawasaki Ninja 300 đạt tiêu chuẩn khí thải BS6 có thể bị lùi 2 tháng so với dự kiến. Điều này có nghĩa là nó sẽ cập bến những đại lý vào thời điểm tháng 11 - 12/2020.

Theo những bao cáo trước đó, Kawasaki đã dừng sản xuất chiếc Ninja 300 đạt tiêu chuẩn khí thải BS4 vào tháng 12/2019 và những thông tin về mẫu đạt chuẩn BS6 còn khá là khan hiếm. Tuy nhiên, vào tháng 1/2020, một chiếc Ninja 300 đã được phát hiện khi đang được kiểm tra tại khuôn viên Pune của ARAI, cho thấy rằng chiếc Ninja nhỏ nhất trong dòng sản phẩm Kawasaki thực sự đạt tiêu chuẩn khí thải BS6 của Ấn Độ./.