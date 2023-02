13 bị can tại Hà Nội khai thủ đoạn nhận hối lộ khi đăng kiểm

Ngày 31/1, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 13 bị can là cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901-V về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trong đó, có 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901-V gồm Lê Văn Ngân (SN 1969, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901-V), Tăng Xuân Huy (SN 1974, ở tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Vũ Mạnh Hiền (SN 1977, ở tại Lê Chân, thành phố Hải Phòng), cùng là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901-V.

10 bị can còn lại là các đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 2901-V. Trong đó có Trịnh Quang Lê (SN 1985, Gia Lâm, Hà Nội), Lê Quang Linh (SN 1980, Đống Đa, Hà Nội), Hoàng Phúc Thọ (SN 1990, Hoàng Mai, Hà Nội) và 7 bị can khác.

Hình ảnh Trung tâm đăng kiểm 2901-V và các bị can

Quá trình thu thập tài liệu, Công an huyện Thanh Trì xác định, Trung tâm đăng kiểm 2901-V làm việc 5 ngày (từ thứ 2 đến thứ 6) và sáng thứ Bảy trong tuần.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm đăng kiểm 2901-V kiểm định khoảng 60 - 70 phương tiện. Số lượng phương tiện đến đăng kiểm mỗi ngày khác nhau, số tiền thu trái quy định của mỗi phương tiện khác nhau, trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lợi bất chính khoảng từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 2901-V.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, để làm thủ tục đăng kiểm nhanh, không bị gây khó dễ thông thường, các chủ xe khi đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 2901-V thường để số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng trong xe (trên ghế, taplo, cần số).

Nếu chủ xe không tự để tiền trên xe thì khi trả xe các bị can sẽ chủ động yêu cầu các chủ xe đưa tiền. Tiếp đó, khi đăng kiểm viên phát hiện lỗi kỹ thuật của xe như biển số mở, màu sơn khác với đăng ký, lốp mòn... sẽ thông báo cho Linh, Lê, Thọ biết hoặc ghi lỗi ra giấy để trên xe.

Sau đó Linh, Lê, Thọ sẽ thông báo cho chủ phương tiện biết các lỗi kỹ thuật, đồng thời yêu cầu họ phải đưa thêm tiền (ngoài chi phí đăng kiểm theo quy định) nếu muốn được cấp kiểm định xe đạt yêu cầu.

Trong trường hợp chủ phương tiện không đưa tiền thì họ phải đưa phương tiện về sửa chữa, khi nào đạt yêu cầu thì quay lại đăng kiểm. Nếu chủ phương tiện đồng ý đưa thêm tiền thì các đối tượng hướng dẫn họ quay lại xếp hàng kiểm tra hoặc đánh giá xe đủ điều kiện an toàn để cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Số tiền để được bỏ qua lỗi dao động từ 100.000 - 400.000 đồng (tùy từng lỗi vi phạm). Người trực tiếp nhận tiền từ chủ phương tiện là Lê Quang Linh, Trịnh Quang Lê, Hoàng Phúc Thọ.

Các đăng kiểm viên khai nhận bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định trong các công đoạn kiểm tra thủ công (bằng tay, bằng mắt), không can thiệp vào hệ thống máy kiểm tra chỉnh sửa kết quả.

Việc đăng kiểm viên tại Trung tâm 2901-V không thực hiện đúng quy trình đăng kiểm, nhận tiền để bỏ qua lỗi kỹ thuật phát hiện khi kiểm định xe đã diễn ra từ lâu và Ban giám đốc trung tâm (Lê Văn Ngân, Tăng Xuân Huy, Vũ Mạnh Hiền) đều biết.

Cuối mỗi ngày Lê, Thọ và Linh tập hợp tiền thu lợi bất chính chia cho toàn bộ ban giám đốc, cán bộ, nhân viên của trung tâm theo tỷ lệ như sau: 20% tổng số tiền đưa Lê Văn Ngân (Giám đốc) làm chi phí "đối ngoại"; 1 triệu đồng đưa vào quỹ (nếu ngày nào ít hơn 50 xe không phải trích số tiền này vào quỹ) dùng cho các công việc của đơn vị như lễ tết, nghỉ mát, thanh tra...

Giám đốc Lê Văn Ngân giao Thọ cầm tiền quỹ này và chi tiêu theo sự chỉ đạo của Ngân. Sau khi trừ các khoản chi phí trên, số tiền còn lại được chia thành 51 phần bằng nhau và chia theo tỷ lệ: Giám đốc nhận 5 phần/1 người; phó giám đốc nhận 4 phần/1 người; đăng kiểm viên nhận 3 phần/1 người, nhân viên văn phòng, kế toán và bảo vệ nhận 1 phần/1 người.

Hiện, vụ án tiếp tục được Công an huyện Thanh Trì điều tra mở rộng./.