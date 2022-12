139 nam nữ dương tính ma túy trong quán bar Paradise ở Kiên Giang

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý 139 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm công an kiểm quán bar Paradise ở TP Rạch Giá. Ảnh: Anh Vũ

Khoảng 23h30 tối 24/12, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang ập vào kiểm tra đột xuất quán bar Paradise (ở đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá). Lúc này bên trong có gần 300 người đang lắc lư trong tiếng nhạc. Thấy công an, nhiều người vứt ma túy xuống sàn, tìm đường tháo chạy.

Công an thu giữ một số túi nilon nghi là ma túy, nhiều viên thuốc lắc bị vứt dưới sàn. Công an đã đưa 277 khách và 23 nhân viên quán bar về trụ sở. Qua test nhanh có 139 nam nữ dương tính với ma túy.

Hồi tháng 10, Công an Kiên Giang đã kiểm tra quán bar này và phát hiện 105 dương tính với ma túy. Đồng thời Công an cũng bắt tạm giam 2 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng tước giấy phép kinh doanh đối với chủ quán bar Paradise. Sau đó, bể quán bar tiếp tục hoạt động, chủ cơ sở đã làm lại thủ tục xin giấy phép kinh doanh mới do người khác đứng tên.

Qua kiểm tra có 139 người dương tính với ma túy. Ảnh: Anh Vũ

Tại thời điểm kiểm tra, quản lý chưa xuất trình được một số giấy phép kinh doanh có điều kiện của quán bar theo quy định của pháp luật.

Công an đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi "tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy" đối với những người có liên quan./.