15 nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke

Những ngày qua, Công an tỉnh Quảng Nam triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, phát hiện nhiều thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke.

Lúc 22h30 ngày 4/12, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke I.Cool, thôn Bàu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng sử dụng chất ma túy trong phòng karaoke.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 6 thanh niên (4 nam, 2 nữ) đang hát karaoke, trên bàn có một đĩa sứ màu trắng, bên trên có một thẻ ngân hàng, một tờ tiền polyme mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn dạng ống hút và một ít tinh thể màu trắng, nghi là ma túy dạng ketamin.

Qua làm việc với cơ quan công an, 6 thanh niên thừa nhận dùng đĩa, thẻ ngân hàng, ống hút này để sử dụng chất ma túy. Qua test nhanh, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tất cả 6 thanh niên đều dương tính với chất ma túy nên đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Tang vật thu được tại hiện trường.

Trước đó, lúc 0h45 ngày 2/12, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Rolex, khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, do ông Trần Quang An (33 tuổi) làm chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại 4 phòng, 16 khách (13 nam, 3 nữ) đang thuê hát. Qua đấu tranh khai thác nhanh, 9/16 khách khai nhận sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở này./.