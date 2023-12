15 thanh niên nam, nữ ở Bình Dương đua xe, quay video đăng tải mạng xã hội

Bắt đối tượng gây rối trật tự, dùng hơi cay chống trả lực lượng công an

VOV.VN - Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Chi (tên gọi khác là Minh Anh, 19 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) về hành vi gây rối trật tự công cộng.