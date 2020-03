16 giờ “truy tìm” hành khách trên chuyến bay VN0054 để cách ly

Cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời điểm này, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hơn 1000 cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm đồng loạt được huy động, không quản ngày đêm, căng mình phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Khách du lịch nước ngoài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh minh họa

Hoàn Kiếm là nơi có số lượng cơ sở lưu trú nhiều nhất thành phố Hà Nội với 869 cơ sở, tập trung lượng lớn khách du lịch là người nước ngoài. Vì vậy, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid–19, công tác rà soát, xác minh tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với người nhiễm Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách đặt nặng lên đôi vai của những người làm công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, có vai trò quan trọng của những cán bộ chiến sỹ (CBCS) công an trên địa bàn quận. Hơn ai hết, họ là những người nắm chắc nhất số lượng, tình hình người nước ngoài, người đến từ vùng có dịch vào Hà Nội, bảo đảm không để lọt người nào có nguy cơ nhiễm bệnh mà không biết trong cộng đồng; từ đó, tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp có biện pháp phòng ngừa, tiến hành cách ly theo quy định.

16 giờ mới xác minh được một đầu mối

Chia sẻ về khó khăn của lực lượng công an trong công tác này, Đại úy Nguyễn Văn Long, Phó trưởng Công an phường Hàng Gai – một trong những địa bàn có khá đông người nước ngoài lưu trú cho biết, từ lúc xảy ra dịch đến nay, CBCS công an phường Hàng Gai liên tục trực chiến 100%; làm việc không kể ngày đêm; đã tích cực rà soát hành khách trên 11 chuyến bay theo văn bản chỉ đạo của công an quận, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch. Dù đến nay, trên địa bàn phường chưa có trường hợp nào dương tính, song để có thể xác định, khoanh vùng chính xác các đối tượng F1, người bay trên các chuyến bay có người mắc Covid – 19 đang lưu trú trên địa bàn phường, CBCS thực sự rất vất vả.

Đại úy Nguyễn Văn Long

“Ban đầu, việc tiếp xúc, tuyên truyền, vận động người nước ngoài hợp tác với chúng ta phòng, chống dịch Covid – 19 gặp không ít khó khăn do có sự khác biệt về ngôn ngữ cũng như những suy nghĩ và tư tưởng. Đa số họ cho rằng, Covid-19 chỉ là dịch cúm bình thường, nếu mắc thì tự khỏi; chỉ người bị bệnh thì mới cần đeo khẩu trang. Thậm chí, họ không ủng hộ với chủ trương cách ly của Việt Nam. Có những trường hợp, người nước ngoài yêu cầu phải được sự đồng ý của Đại sứ quán, người ta mới chấp hành biện pháp cách ly… " Đại úy Long chia sẻ .

Bên cạnh đó, theo Đại úy Long, do đặc điểm người nước ngoài trên địa Hoàn Kiếm đa phần là khách du lịch, họ có xu hướng di chuyển đến rất nhiều địa điểm khác nhau mà không biết rõ chính xác người và địa điểm họ tiếp xúc. Do đó, công tác xác minh, lên danh sách các đối tượng F cũng không đơn giản. Đơn cử, để xác minh đối tượng F1 của hai hành khách người Anh trên chuyến bay VN0054 (chuyến bay có 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19), 21 cán bộ của phường mất 16 giờ liên tục mới xác minh được trọn vẹn một đầu mối. Một mũi công an quận đi Quảng Ninh, một mũi đi Ninh Bình để xác minh, chỉ mong nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng, nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan ra cộng đồng.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện nay toàn quận có khoảng 30 điểm cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, cơ sở lưu trú; 70 điểm cách ly tại khu dân cư, với gần 500 đối tượng cách ly, trong đó có 51 người nước ngoài.

“Khi có thông tin mới về dịch bệnh, lực lượng công an trên địa bàn toàn quận không có khái niệm ngày hay đêm, sớm hay muộn mà phải luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ, tối hôm 16/3, chúng tôi có nhận được thông tin trên chuyến bay TK0162 có người nghi nhiễm Covid-19 đang cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì ngay lập tức toàn bộ lực lượng phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của quận rà soát tất cả các thông tin liên quan. Đến 2h sáng phát hiện tại 1 địa chỉ trên phố Hàng Đồng có người khách quốc tịch New Zealand, ban chỉ đạo ngay lập tức cho cách ly người này; đồng thời tổ chức phun khử khuẩn”- Thượng tá Đang nhớ lại.

Thượng tá Bùi Văn Đang

Cũng theo Thượng tá Đang, hiện trên địa bàn toàn quận có 12 đội nghiệp vụ, chỉ huy cơ quan đã phân các trinh sát của đội Cảnh sát hình sự, đội Kinh tế, đội An ninh, Quản lý hành chính và đội Giao thông trật tự phối hợp xuống phường chia nhiều tổ công tác rà soát các F, báo cáo Ban Chỉ đạo của phường, quận, thành phố để đưa ra quyết đinh cách ly.

Ngoài xác định đối tượng F nằm trong diện cách ly trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm còn thực hiện phối hợp với công an các địa phương, cung cấp lịch trình di chuyển, tiếp xúc của đối tượng là những khách du lịch, sinh viên, người dân từ nước ngoài về có biểu hiện, hoặc là có tiếp xúc F0; từ đó các địa phương cũng có phương án đảm bảo phòng chống dịch.

“Nhiều khách nước ngoài qua sân bay Nội Bài, sân bay Vân đồn mới đến Thủ đô, về Hồ Hoàn Kiếm. Với những trường hợp này, Công an Quận phải phối hợp Công an các địa phương rồi thông báo cho nhau về lịch trình di chuyển của họ. Từ đó, mới nắm được thông tin họ ở khách sạn nào, gặp gỡ ai, qua đó mới khoanh được vùng lại.”- Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Để lọt người mắc Covid-19 là phải chịu trách nhiệm

Theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, ngay từ những thời điểm đầu tiên của dịch bệnh, Công an Hà Nội đã chủ động triển khai những biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trọng tâm là nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Công an Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Đồng thời chủ động chỉ đạo lực lượng nắm chắc số người nước ngoài, số công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch để thông báo, phối hợp ngành Y tế phục vụ công tác phòng ngừa, cách ly theo quy định. Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận, huyện triển khai các biện pháp cần thiết, cấp bách để phòng, chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn tham gia.

Hiện, công an Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với ngành y tế để tổ chức rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân F1 và F2 để thực hiện các phương án cách ly. Đồng thời công an thành phố cũng đã giao cho các đơn vị xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực cách ly khi có yêu cầu. Công an các quận, huyện phải tiếp tục rà soát, lập danh sách những người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài về mà đi qua các vùng dịch trong vòng 14 ngày. Đơn vị nào để lọt danh sách, những trường hợp nào không có tên trong danh sách mà bị nhiễm Sars CoV-2 phải chịu trách nhiệm trước công an thành phố.

Trước tình hình diễn biến dịch ngày càng phức tạp, công an thành phố Hà Nội đang tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng cơ sở, hỗ trợ và tuyên truyền cho người dân thành phố tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời bình tĩnh hành động, ứng xử phù hợp, để không chủ quan song cũng không hoang mang trước dịch bệnh./.