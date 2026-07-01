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VOV.VN - Liên quan đến vụ tài xế xe bồn bị cáo buộc cố tình cán tử vong nữ sinh lớp 10, theo HĐXX, hành vi cố ý lái xe chèn lên người nạn nhân thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc với tài xế.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_20_nam_tu_cho_tai_xe_xe_bon_co_tinh_can_tu_vong_nu_sinh_lop_10.m3u8
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Từ khóa
20 năm tù cho tài xế xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh lớp 10
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2026-07/tiktok_20_nam_tu_cho_tai_xe_xe_bon_co_tinh_can_tu_vong_nu_sinh_lop_10.m3u8
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