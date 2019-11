21 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lắc bị bắt quả tang tại phòng trọ

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết: lực lượng vừa bắt quả tang 21 thanh thiếu niên sử dụng ma túy dạng thuốc lắc trong nhà trọ ở TP Rạch Giá để tiếp tục điều tra làm rõ.

21 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lắc tại cơ quan công an.

Theo đó, vào khoảng 7h cùng ngày, Công an phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá nhận được tin báo của người dân địa phương về việc có hơn chục đôi nam nữ đến đây thuê nhà trọ với nhiều biểu hiện nghi vấn như mở nhạc có công suất lớn rồi cùng nhau bay lắc giống ở vũ trường.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 3 phòng trọ của dãy nhà trọ này và bắt quả tang 21 nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 1 bịch ma túy tổng hợp đã được tán mịn với nhiều dụng cụ sử dụng ma túy nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm nam nữ này khai nhận có độ tuổi từ 14 đến 24 cùng ngụ ở TP Rạch Giá và các huyện lân cận như Hòn Đất, An Biên của tỉnh Kiên Giang. Để thỏa mãn cơn nghiện, nhóm các bạn nữa tuổi teen này thường rủ bạn trai đi thuê nhà trọ mở nhạc rình rang như ở vũ trường rồi cùng nhau bay lắc tự do./.