3 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Chiều 9/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 7/7/2020, Công an huyện Quan Hóa nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn trình báo về việc trong quá trình đi chặt luồng trên đồi thì bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc xe máy.



Nhận được tin báo, Công an huyện Quan Hóa đã phối hợp với Công an thị trấn Hồi Xuân nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định đối tượng Hà Văn Duẩn, sinh năm 1991, ở khu Ban, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa chính là thủ phạm đã trộm cắp chiếc xe máy trên.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Hà Văn Duẩn.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện đối tượng Hà Văn Duẩn đang lẩn trốn tại chòi canh trên đồi Luồng thuộc khu Ban, thị trấn Hồi Xuân. Quá trình truy bắt, Hà Văn Duẩn đã chống trả quyết liệt lại lực lượng Công an hòng tẩu thoát, khiến 3 cán bộ, chiến sỹ công an thị trấn Hồi Xuân bị thương và nghi tiếp xúc với máu của đối tượng.



Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận bản thân có 3 tiền án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6/2020 đến nay đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đặc biệt, đối tượng đã bị nhiễm HIV từ năm 2013.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Quan Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và nhanh chóng đưa những cán bộ chiến sĩ trực tiếp bắt đối tượng đi khám và xử lý chống phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa./.