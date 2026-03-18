3 thanh thiếu niên trộm xe máy lấy tiền chơi game

Thứ Tư, 21:53, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân, 3 thanh thiếu niên trên địa bàn phường Vinh Lộc, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để có tiền chơi game. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Vinh Lộc phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy. Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng gồm: T.A.T. (SN 2010), N.A.T. (SN 2010) và P.D.B.N. (SN 2012), cùng trú tại phường Vinh Lộc.

3 thanh thieu nien trom xe may lay tien choi game hinh anh 1

Quá trình đấu tranh, Công an đã thu giữ 2 xe máy là tang vật của vụ việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do nghiện chơi game nên đã lợi dụng sơ hở của người dân để phá khóa, trộm cắp xe máy lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã tháo biển kiểm soát phương tiện.

Hiện Công an phường Vinh Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, đặc biệt là phương tiện xe máy; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: trộm xe máy thanh thiếu niên chơi game nghệ an trộm cắp.
Báo động nạn trộm cắt cáp điện đèn chiếu sáng vùng nông thôn Lâm Đồng
VOV.VN - Vừa qua, trên các tuyến đường nông thôn ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng được lắp đặt hệ thống đèn đường với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sáng vài hôm thì hàng loạt trụ đèn đường bị trộm cắt dây cáp, khiến nhiều tuyến đường lại chìm trong bóng tối, người dân lo lắng mất an toàn...

Bắt giữ hai "con nghiện" chuyên cắt trộm dây cáp điện

VOV.VN - Chiều 8/3, Công an xã Tân Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã tạm giữ Huỳnh Văn Giống (SN 1990, ngụ Đồng Tháp) và Trần Văn Lợi (SN 1994, ngụ xã Tân Thành) để điều tra mở rộng hành vi trộm cắp dây cáp điện.

Bắt giữ 2 người nước ngoài trộm cắp tải sản ở Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài là Ling Zingfeng (sinh năm 1980) và Yang Jun Yun (sinh năm 1987) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

