3 thanh thiếu niên trộm xe máy lấy tiền chơi game

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Vinh Lộc phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy. Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng gồm: T.A.T. (SN 2010), N.A.T. (SN 2010) và P.D.B.N. (SN 2012), cùng trú tại phường Vinh Lộc.

Quá trình đấu tranh, Công an đã thu giữ 2 xe máy là tang vật của vụ việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do nghiện chơi game nên đã lợi dụng sơ hở của người dân để phá khóa, trộm cắp xe máy lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã tháo biển kiểm soát phương tiện.

Hiện Công an phường Vinh Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, đặc biệt là phương tiện xe máy; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm.