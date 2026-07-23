3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào?

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VOV.VN - Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, lực lượng chức năng đã khởi tố thêm 4 bị can. Các đối tượng mua kim cương nhập lậu rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC.
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https://vid.vov.vn/2026-07/1.3.400-vien-kim-cuong-nhap-lau-duoc-dua-vao-he-thong-ban-le-sjc-the-nao-l1.m3u8
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Từ khóa
3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào?
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2026-07/1.3.400-vien-kim-cuong-nhap-lau-duoc-dua-vao-he-thong-ban-le-sjc-the-nao-l1.m3u8
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